JR Berliner Ensemble Unruhe im Stuhlkreis! (Die Botschaft ist dringlich)

»Mama, ich bin ein Nazi, ich lehne die Demokratie ab.« Das ist so ungefähr das Leitmotiv im Stück »Mütter und Söhne«, das am 20. September am Berliner Ensemble Premiere hatte, genauer: im »Kleinen Haus«, das nach Umbau und Umbenennung zum »Neuen Haus« nun wieder bespielt wird. Die Inszenierung beruht auf Gesprächen mit Aussteigern aus der Neonaziszene, deren Müttern sowie Beobachtern der Rechten. Regisseurin Karen Breece hat daraus einen Text für die Bühne verfasst. Oder besser: mehrere Texte für mehrere Figuren. Offenbar sollen die auseinandergerissenen monologischen Äußerungen die Fremdheit der Figuren im Verhältnis zueinander betonen. Aber sie zeigen doch eher die Fremdheit und Unbeholfenheit im Umgang mit dem Stoff. Corinna Kirchhoff und Bettina Hoppe spielen die Mütter, Nico Holonics und Oliver Kraushaar die Söhne, Laura Balzer schließlich eine Art rechte Youtube-Influencerin, deren Smartphone-Kamera mit der hinteren Bühnenwand verkabelt ist. Auf der Bühne sind zahlreiche Stühle im Rund aufgestellt. Die werden durcheinandergeworfen, wenn’s aggressiver wirken soll, naziinduzierte Unruhe im Stuhlkreis.

In fast zwei Stunden soll den Zuschauern nahegebracht werden, was junge Männer zu Nazis macht und wie ihre Mütter das erleben. Warum Töchter und Väter außen vor bleiben, erschließt sich nicht unbedingt. Kümmern wir uns also um den Nazi, das vernachlässigte Wesen. Mutter: »Er konnte schon ganz früh ohne Stützräder fahren.« Man zergeht vor Anteilnahme. Nebenher erfährt man, dass die Männlichkeitsrituale der Naziszene eine Faszination auf verunsicherte Adoleszente ausüben, dass es dort Idealisten und Sadisten gibt, dass es mehr um Sympathie als Ideologie geht und sich die Mütter aus Scham und Schuldgefühlen kaum trauen, ihre Kinder zu konfrontieren. Alles bleibt allerdings arg an der Oberfläche, so dass von der Darstellung von Zusammenhängen nun wirklich nicht die Rede sein kann. Ganz abgesehen davon, welche erhellende Funktion eigentlich die ganze recht unkommentiert vorgetragene Naziideologie in dem Stück haben soll.

Das Publikum jedenfalls gruselt sich an den dafür vorgesehenen Stellen, wenn beispielsweise das Geräusch marschierender Stiefel in voller Lautstärke ertönt oder die Liedzeile »Blut muss fließen knüppelhageldick, wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik«, die eine bekannte filmischen Dokumentation von Thomas Kuban im Titel zitiert. Und wenn der Neonazi im breiten Sächsisch seinen Ausstieg mit dem Verhalten eines Kameraden erklärt – »bumst der meine Alte am Führergeburtstag, ich glaub, es hackt« –, darf auch gelacht werden. Eingestreut sind Verweise auf aktuelle Vorkommnisse wie das Höcke-Interview des ZDF, damit zu keinem Augenblick auch nur der Verdacht aufkommen kann, das Geschehen auf der Bühne wäre eventuell nicht topaktuell und voll heutig. Auch das Programmheft beginnt wie eine Sonntagspredigt mit den Worten »In Zeiten wie diesen …« Man kann gar nicht nicht verstehen, dass hier eine offenbar sehr dringliche Botschaft verkündet werden soll. Aber: Welche denn eigentlich?

Mehr als Stereotype bekommt man nicht zu sehen und zu hören. Sohn: »Mama, ich bin ein Nazi, ich lehne die Demokratie ab.« Mutter: »Mein Sohn ist ein Nazi, ich liebe ihn trotzdem.« Es ist und bleibt kompliziert. Irgendwie muss man mit Rechten reden. Verantwortung übernehmen. Gegen den Hass sein. Und so weiter. Auszug aus einem Interview mit der Regisseurin: »Wir müssen klare Kante zeigen, das finde ich ganz wichtig.« Und: »Ich finde aber auch, dass man die Türe – auch wenn es nur einen Spalt bedeutet – nicht komplett zuschlagen darf. Und zwar für diejenigen, die man damit wieder in die politische Mitte zurückholen kann.« Wo die Gedanken fehlen, triumphiert die Phrase.

Für Harmlosigkeit sorgt auch, dass alles auf die Figur des Aussteigers abgestellt ist. Reuevoll in die Gemeinschaft der Wohlgesinnten zurückgekehrt und auf eine Jugendsünde zurückblickend, hat er sich längst distanziert. Und da die Mutterliebe nun mal nie endet, hat die bürgerliche Gesellschaft ihn endlich wieder, den verlorenen Sohn. Was für ein abgegriffener kathartischer Effekt, der hier angeboten und dankend angenommen wird. Von einer seelischen oder gesellschaftlichen Erkundung der Ursachen des neuen Faschismus könnte die Inszenierung kaum weiter entfernt sein.