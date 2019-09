Synonym des Tages für Effizienz: Sozialismus

Stringer/REUTERS Die neue »Enterprise«? Nein, das ist der soeben eröffnete Beijinger Flughafen (25.9.2019)

Wie machen die Chinesen das bloß? Nach nur vier Jahren Bauzeit haben sie am Dienstag in Beijing den größten Flughafen der Welt der Bevölkerung übergeben; seine Eröffnung erfolgte »wie geplant rechtzeitig zum 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik«, wundert sich Springers Welt. Rechtzeitig! Planmäßig! Und dann ist das Terminal auch noch hübsch geworden: Es hat »organische Formen und viel natürliches Licht«, dank der Schnellzuganbindung dauert die Fahrt in die Innenstadt nur 20 Minuten. Und mehr als 600 Meter muss im Gebäude niemand laufen, um von jedem an jeden Ort zu gelangen.

Die Verwunderung des Blattes kommt nicht von irgendwo. Fahren Sie doch mal in Berlin mit der S-Bahn, Linie 9, raus zum (alten) Flughafen Schönefeld. Direkt daneben – dort, wo Tausende ungekaufte Pkw von Volkswagen auf den ungenutzten Landebahnen vor sich hinrotten – liegt der BER. Sein offizieller Name »Willy Brandt« wird gar nicht mehr benutzt; so, als könne der schlechte Ruf des Baus auf den namensgebenden Altkanzler abfärben. »Brandt« soll ja nicht für Baupfusch, Stillstand und Milliardenkorruption stehen. Im Vergleich zum neuen Flughafen Beijing Daxing ist der BER sowieso eine schäbige Kate, eine traurige Nissenhütte, die außerdem – viele Jahre nach geplanter Eröffnung – noch immer nicht fertiggestellt werden konnte. Es bleibt zu hoffen, dass wenigstens der Abriss schneller gehen wird.

In Beijing wurde in der Zeit, in der der BER nicht fertig wurde, nicht nur der neue, sondern auch der Vorgängerflughafen der chinesischen Hauptstadt aus dem Boden gestampft. Der ist auch noch in Betrieb, nun aber schon wieder zu klein, deshalb der Neubau.

Also, wie schaffen die das? Das darf man in der BRD leider nicht beim Namen nennen, es wäre eine Verunglimpfung unserer »freiheitlich-demokratischen Grundordnung«. Da müssen Sie sich Ihren Teil schon denken!