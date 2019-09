Kalt erwischt

Carlo Allegri/REUTERS Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij während der Rede seines US-amerikanischen Kollegen Donald Trump in der UN-Generalversammlung am Dienstag in New York

Die Indiskretionen um das Telefongespräch von US-Präsident Donald Trump mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodimir Selenskij haben Kiew auf dem falschen Fuß erwischt. Am Mittwoch veröffentlichte das Weiße Haus eine Abschrift eines Gesprächs vom 25. Juli, aus dem hervorgeht, dass Trump Selenskij zu Ermittlungen veranlassen wollte, die seinem politischen Rivalen Joseph Biden schaden könnten. Diesbezügliche Gerüchte hatte es bereits in den vergangenen Tagen gegeben. Ukrainische Medien aller politischen Richtungen kommentierten einhellig, das Land müsse sich aus dem daraus resultierenden Streit zwischen Trump und den Demokraten heraushalten. Der Grund ist klar: Die Ukraine ist von Washington abhängig – ganz gleich, wer im Weißen Haus oder im Kongress sitzt. Kommt Selenskij Trump entgegen, macht er sich die Demokraten zum Feind und muss sich warm anziehen, wenn diese den nächsten US-Präsidenten stellen sollten. Umgekehrt gilt dasselbe, denn insbesondere Trump ist bei Freund und Feind dafür berüchtigt, seine politische Entscheidungen auch von seiner impulsiven beeinflussen zu lassen.

Ohne dass immer viel dahintersteckt. So war vor einigen Wochen viel darüber zu lesen, dass Trump Militärhilfe in Höhe von 250 Millionen US-Dollar für die Ukraine eingefroren habe – er wolle prüfen lassen, wie es in dem Land mit der Korruption stehe, kolportierten damals US-Medien. Inzwischen hat Trump das Geld wieder freigegeben; aus anderen Quellen kamen weitere 150 Millionen US-Dollar hinzu, so dass die gesamte Militärhilfe Washingtons für die Ukraine im laufenden Haushaltsjahr schon 391 Millionen US-Dollar betragen soll. Das US-Magazin The Hill errechnete für die Jahre seit dem Regimewechsel 2014 die Gesamtsumme von 1,5 Milliarden Dollar. Und Trump hat inzwischen die Story geändert: Er habe die Mittel nicht wegen der Korruptionsvorwürfe vorübergehend gestoppt, sondern um Druck auf die EU-Staaten auszuüben, sich zu einem höheren Anteil an der finanziellen Unterstützung Kiews zu beteiligen.

Unterhalb der Ebene der Washingtoner Schaukämpfe kommt die militärische Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und der NATO ohnehin voran. Letzte Woche begann auf dem Truppenübungsplatz Jaworiw im Westen des Landes das gemeinsame Manöver »Rapid Trident 2019«. Beteiligt ist auch eine gemischte litauisch-polnisch-ukrainische Brigade sowie Truppen aus einem Dutzend weiterer NATO-Staaten. Szenario ist das Vertreiben eines gedachten ausländischen Angreifers. Der macht aber genau das, was der Westen als russische »Hybridkriegführung« beschreibt: Truppenkonzentration an der Grenze – also noch im eigenen Land –, Informationskampagnen und psychologische Operationen im Übungsgebiet. Das Programm sieht unter anderem gemeinsames scharfes Gefechtsschießen von US- und ukrainischen Truppen vor, um die »Kompatibilität« der Einheiten aller Seiten zu testen. Erst im Juli hatten Schiffe von 19 NATO-Mitgliedern im Schwarzen Meer das inzwischen zur Tradition erklärte und damit einen Herrschaftsanspruch signalisierende Manöver »Sea Breeze« durchgeführt. Allerdings, »um Russland keinen Anlass zu Provokationen zu geben«, in einiger Entfernung von den strittigen Gewässern rund um die Krim.

Am Mittwoch abend – nach jW-Redaktionsschluss – wollten sich Trump und der ukrainische Präsident am Rande der UNO-Vollversammlung erstmals persönlich treffen. Eine Begegnung in Warschau am 1. September war nach US-Angaben daran gescheitert, dass Trump die Hilfseinsätze gegen den Hurrikan »Dorian« koordinieren wollte – was er auf einem seiner Golfplätze tat. Von ukrainischer Seite hieß es, man wolle die USA bewegen, sich in die Verhandlungen über die Beendigung des Donbass-Konflikts einzuschalten. Bisher ist dies die Domäne des »Normandie-Formats« bestehend aus Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine. Kiew hält dieses Format für »nicht mehr produktiv«, wozu es allerdings auch selbst beiträgt. Nach Berichten russischer Medien weigerte sich der ukrainische Chefunterhändler Leonid Kutschma vergangene Woche, eine auch von Selenskijs Administration abgesegnete Vereinbarung über die zeitliche Abfolge von Wahlen nach ukrainischem Recht in den abgespaltenen Gebieten und der Gewährung eines Sonderstatus an diese zu unterzeichnen.