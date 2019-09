Evakuierung in Gefahr

Ammar Safarjalani/XinHua/dpa Konvoi mit Flüchtlingen im Osten der Provinz Homs (13.4.2019)

Die freiwillige Evakuierung der letzten Inlandsvertriebenen in dem Wüstenlager Rukban könnte durch von den USA ausgebildete Kampfverbände der »Revolutionären Kommandoarmee« verhindert werden. Davor warnte laut der Nachrichtenagentur TASS am 18. September das russische Verteidigungsministerium.

Das Lager Rukban liegt in einer 55 Kilometer umfassenden Besatzungszone, die von US-Truppen kontrolliert wird (siehe Hintergrund). Rekrutiert wurde und wird auch unter den Männern aus dem Lager, wie der Taxifahrer Mashrour S. aus dem kleinen Ort Mahin (Karjatain) jW berichtet. Etwa wöchentlich seien vermummte Bewaffnete von der »Militärbasis der Amerikaner« in das Lager gekommen, um Männer für den Kampf anzuwerben. Dabei hätten sie mit einer »Polizei« zusammengearbeitet, die das Lager Rukban kontrolliert habe. »Die Polizei hat die Männer unter den Familien ausgesucht und den Maskierten die Namen gegeben. Sie haben die Männer dann in die Basis mitgenommen«, berichtet Mashrour S. in dem Auffanglager in Homs. »Einige kamen zurück, aber die meisten haben wir nicht wieder gesehen.« Auf die Frage, warum die Männer mitgegangen seien, ob sie Anhänger des IS gewesen seien, schüttelt der Taxifahrer den Kopf. Das wisse er nicht, aber man habe den Männern bis zu 200 US-Dollar pro Monat versprochen, darum seien die meisten von ihnen mit den Maskierten zur der Basis gefahren.

Auf die Frage, ob auch er mit den Maskierten mitgegangen sei, schüttelt er den Kopf. »Zum Glück hatte ich mein Auto, das ich verkaufen konnte. Zwar weit unter dem Wert, aber ich bekam dafür und für andere Wertgegenstände, die wir verkauften, so viel Geld, dass wir uns über Wasser halten konnten.« Gefragt, welche Wertgegenstände sie verkauft hätten, blickt Mashrour S. seine Frau an, nimmt ihre Hand, an der sie den goldenen Ehering trägt. »Das ist das letzte Gold, das meiner Frau geblieben ist.«

Ob die Maskierten, die wöchentlich das Lager besuchten, US-Soldaten oder Kämpfer der »Revolutionären Kommandoarmee« waren, ist unklar. Offiziell heißt es von der US-Armee, dass sie für den »Schutz« der 55-Kilometer-Sperrzone und der Grenzregion zuständig sei. Es solle verhindert werden, dass der IS wieder auftauche.

Dreimal hat die UNO zusammen mit dem Syrisch-Arabischen Roten Halbmond (SARC) Hilfsgüter in das Lager Rukban gebracht. Jetzt sollen sich dort noch rund 15.000 Menschen befinden. Wie viele von ihnen ihrer Evakuierung nach Homs zugestimmt haben, ist unklar. Von russischer Seite hieß es, unter den Familien, die Rukban verlassen wollten, seien auch Ausländer. Einige Familien, die mit den bewaffneten Kämpfern verbunden sind, wollen in die Türkei oder nach Jordanien gebracht werden. Sowohl Ankara als auch Amman lehnen das ab. Die Konvois wurden in der 55-Kilometer-Sperrzone von der »Revolutionären Kommandoarmee« begleitet, den syrischen Streitkräften, die den Konvoi bis dahin gesichert hatte, wurde der Zugang zu dem Gebiet untersagt. Nach russischen Angaben kassierten die Kämpfer einen Teil der Hilfsgüter ein. Die UNO machte dazu keine Angaben.

Nach den Angaben des russischen Verteidigungsministeriums vom 18. September sollen sich die Anführer der »Revolutionären Kommandoarmee« weigern, zugesagte Sicherheitsgarantien für die Vertreter der UNO und des SARC einzuhalten, die die Familien aus Rukban durch einen humanitären Korridor aus der Sperrzone begleiten sollen. Russland forderte die USA auf, auf die von ihr kontrollierten Kämpfer Druck auszuüben, um die vereinbarte Evakuierung am kommenden Wochenende nicht zu stören.