Gantz in Israel vor Netanjahu

Tel Aviv. Bei der Parlamentswahl in Israel ist das Bündnis »Blau-Weiß« des ehemaligen Militärchefs Benjamin Gantz nach dem amtlichen Endergebnis mit 33 Mandaten stärkste Kraft geworden. Die Likud-Partei des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu erhielt 32 Mandate, wie der israelische Wahlausschuss am Mittwoch mitteilte. Die von linken und arabischen Parteien gebildete »Gemeinsame Liste« kam mit 13 Mandaten auf den dritten Platz. Weder das Mitte-links-Lager noch der rechtsreligiöse Block erhielten somit die notwendige Mehrheit von 61 der 120 Mandate. Trotzdem kündigte das Präsidentenamt am Mittwoch abend an, dass Staatspräsident Reuven Rivlin Netanjahu erneut mit der Regierungsbildung beauftragen werde. (dpa/jW)