Trump wehrt sich gegen Amtsenthebung

Washington. US-Präsident Donald Trump sieht die Vorbereitungen für ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn als böse Kampagne der Demokraten und hat Gegenwehr angekündigt. »Niemals in der Geschichte unseres Landes wurde ein Präsident so schlecht behandelt wie ich«, schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter. Hintergrund sind Vorwürfe gegen den Staatschef, er habe den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in einem Telefongespräch im Juli aufgefordert, Ermittlungen zum Schaden seines demokratischen Rivalen Joseph Biden einzuleiten. (dpa/jW)