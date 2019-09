Unter Freunden

Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS Venezuelas Präsident Nicolás Maduro (l.) am Mittwoch in Moskau bei seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin

Russland unterstützt alle legitimen Staatsorgane Venezuelas einschließlich Präsident Nicolás Maduro. Das bekräftigte der russische Staatschef Wladimir Putin am Mittwoch nach einem Treffen mit Maduro in Moskau. Er betonte auch den Rückhalt für die Gespräche zwischen Regierung und Opposition in dem südamerikanischen Land. Jede Ablehnung des Dialogs sei »irrational und schädlich«, so Putin. Außerdem hob der russische Präsident hervor, dass der Handelsaustausch zwischen beiden Ländern in den vergangenen Monaten um zehn Prozent zugenommen habe. (TASS/AVN/jW)