Dass die Corinthians mit Pedrinho (Foto) das Ding noch mal drehen, ist nahezu ausgeschlossen

Der Sport Club Corinthians Paulista hat im Halbfinalhinspiel der Copa Sudamericana eine bittere 0:2 Heimschlappe einstecken müssen. Corinthians verlor gegen Independiente del Valle aus dem ecuadorianischen Sangolquí (Provinz Pichincha), einer Arbeiterschlafstadt bei Quito.

Die »Gestreiften aus dem Tal« ließen sich weder vom großen Rivalen noch vom Ambiente der »Arena Corinthians« beeindrucken und spielten von Beginn an auf Sieg. Corinthians, seit 14 Spielen in der Sudamericana im eigenen Stadion unbesiegt, stürzte gegen einen in diesem Turnier auswärts bis dahin sieglosen Widersacher. Die Brasilianer wurden mit hohem Pressing überrascht. Sie wirkten verwirrt und zeigten mannigfaltige Probleme beim Spielaufbau. Nach zehn Minuten und einem überfallartigen Konter gelang Corinthians’ Innenverteidiger Gil ein sehenswertes Eigentor, das Torrumsteher Cássio zudem gerne noch mal in Zeitlupe gesehen hätte. Die Arbeit nahm ihm der uruguayische Schiri Leodán González Cabrera nach subversiven Funkkontakten mit der VAR-Zentrale ab. Er annullierte den Treffer schließlich, weil dieser nach einer Abseitsstellung eingeleitet gewesen sei. Jetzt war der »Timão« (für: großes Team) wach und unternahm erste zaghafte Betriebsausflüge über die Mittellinie. Nach 18 Minuten hatte Clayson Lust, »Tor!« zu brüllen, aber Mateus Vidal schlenzte die Kugel an den Außenpfosten. Die Gäste reagierten immer wieder mit blitzschnellen Kontern. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit war es dann soweit: Der von Universidad de Chile ausgeliehene Gabriel Torres doppelpasste auf der linken Seite mit Cristian Dájome und wummste das Ballgerät zum 0:1 in Cássios Brotkasten. Bingo! Cabrera annullierte den Treffer zwar, weil er Torres im Abseits gesehen hatte, aber die VAR-Zentrale war diesmal anderer Ansicht.

Nun war Corinthians zum bedingungslosen Angreifen verdammt. Trainer Fábio Carrille brachte Matheus Jesus und Gustavo Henrique Sousa für Clayson und Gabriel. Der Timão wirkte wie ausgewechselt, dabei warn’s nur zwei. Erst verzog Vágner Love knapp, dann glanzparierte Jorge Pinos einen Schuss von Pedrinho. Independiente konterte munter weiter. Nach einer Stunde hatte Torres den zweiten auf dem Fuß, aber Cássio riskierte Kopf und Kragen. Minuten später klingelte es doch. Eine Rechtsflanke von Alejandro Cabeza verwandelte Torres mit einem unsauberen Volley-Aufsetzer zum 0:2. Der Lula-Klub war am Boden. Das Rückspiel findet heute abend nicht im Stadion der »Rayados« statt (da passen nur 7.000 Zuschauer hinein), sondern im Estadio Olímpico Atahualpa. Dass Corinthians die Nummer noch umdrehen kann, halte ich für ausgeschlossen.

Der argentinische CA Colón aus Santa Fe machte es im anderen Halbfinale besser. Man empfing im Stadion Brigadier General Estanislao López (im Volksmund einfach »Elefantenfriedhof«) den Klub Atlético Mineiro aus Belo Horizonte. Zunächst aber brachte Yimmi Chará den »Galo« (Hahn) in Minute 37 in Führung. Nach der Pause glich Wilson Morelo für den »Sabalero« aus. Er brauchte einen Kopfball von Emanuel Olivera nach einer Ecke nur noch über die Torlinie zu drücken. Vier Minuten vor Schluss war es dann der 34jährige Publikumsliebling und ehemalige Bauarbeiter Luis Miguel »Pulga« (Floh) Rodríguez, der die Kugel unhaltbar zum 2:1 Siegtreffer einlochte. Das Rückspiel findet morgen statt. Die Chancen für Colón sind minimal.