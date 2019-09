Talent über Anstand

Lynne Sladky/AP Photo/dpa Tschüs, NFL: Antonio Browns Karriere scheint am Ende

Die Zeit von Antonio Brown als New England Patriot ist schon wieder vorbei. Und vielleicht auch die in der NFL. Der amtierende Super-Bowl-Sieger hat den 31jährigen Ballfänger nach nur elf Tagen wieder entlassen. Fast zeitgleich mit seiner Unterschrift bei den Patriots Mitte September verklagte ihn seine ehemalige Privattrainerin Britney Taylor wegen sexueller Übergriffe in drei Fällen. Am Sonntag erklärte Brown daraufhin, nicht mehr in der nordamerikanischen Footballliga spielen zu wollen und klagte über vorenthaltene Gehaltszahlungen.

Taylor wird zu den Vorgängen so zitiert: »Darüber zu sprechen hat mir die Scham genommen, die ich im vergangenen Jahr verspürt habe, und überträgt diese Scham auf die Person, die für meine Vergewaltigung verantwortlich ist.« Browns Anwälte bestreiten die Vorfälle, die sich 2018 zugetragen haben sollen, sie sprechen von einem einvernehmlichen Verhältnis. Er selbst schweigt trotz seiner Twitter-Äußerungen bislang zu den Vorwürfen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Die Patriots selbst wollen von den Anschuldigungen vor der Verpflichtung nichts gewusst haben.

Selbst als diese publik wurden, schien dies für die Franchise aus Boston kein Hindernisgrund gewesen zu sein, Brown spielen zu lassen – am 15. September bestritt der Wide Receiver gegen die Miami Dolphins seine erste und einzige Partie im Trikot der Patriots, die auch dank seiner starken Leistung souverän 43:0 gewannen. Erst eine SMS Browns an eine Frau, die laut der Zeitschrift Sports Illustrated in der vergangenen Woche ebenfalls Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen ihn erhob, brachte Patriots-Besitzer Robert Kraft und Trainer Bill Belichick laut Internetmedium The Athletic zum Umdenken.

Anwälte der Frau, die anonym bleiben will, leiteten die Kurznachricht an Medienvertreter und Liga-Offizielle weiter. Sie beinhaltete wohl Bilder von ihren Kindern und wurde als bedrohlich eingestuft. Da Brown diese in seiner kurzen Zeit als Patriot verschickte, folgten Konsequenzen. Was vorher war, interessierte die Verantwortlichen der Patriots offenbar nicht. Diese indifferente Haltung gegenüber dem Fehlverhalten eines Spielers abseits des Platzes ist in der NFL jedoch nichts Ungewöhnliches. Gesellschaftliche Verantwortung bedeutet für viele Teams der Liga anscheinend nur, den Fans jede Woche das heißgeliebte Spektakel zu liefern.

Die Kansas City Chiefs zum Beispiel vertrauen weiter auf Tyreek Hill, gegen den Vorwürfe der häuslichen Gewalt erhoben wurden. Kareem Hunt, letzte Saison aufgrund der gleichen Anschuldigungen von den Chiefs entlassen, fand mit den Cleveland Browns kurz darauf einen neuen Klub. Weitere Beispiele dieser Art finden sich zuhauf. Wie Journalist Kevin Clark auf der Webseite The Ringer schreibt, ist die NFL eine zutiefst zynische Liga, in der Talent immer wichtiger ist als Anstand. Der Manager der Arizona Cardinals, Steve Keim, soll dazu einmal treffend gesagt haben, dass NFL-Teams auch Hannibal Lecter (Serienmörder aus dem Film »Das Schweigen der Lämmer«) einstellen würden, falls dieser nur schnell genug rennen könnte.

Der Verdacht liegt dennoch nahe, Antonio Brown könnte mit seiner Ankündigung, nicht mehr in der NFL auflaufen zu wollen, nur dem Unvermeidlichen vorgegriffen haben. Zwar gehört er weiterhin zu den besten Spielern auf seiner Position, doch dürften vormals interessierte Teams nun von den erheblichen Problemen abgeschreckt sein, die seine Verpflichtung mit sich bringen dürfte. Schon bei seiner vorherigen Station bei den Oakland Raiders hatte Brown in der Saisonvorbereitung für einige Skandale gesorgt. Die Franchise entließ ihn, noch bevor er ein Spiel absolviert hatte. Übergriffe mögen für die meisten Teams wenig problematisch sein, Unprofessionalität schon eher. Damit sie bei beidem die Augen zudrücken, dafür dürfte selbst Browns Talent nicht ausreichen.