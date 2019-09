Quer zu den Verhältnissen

Jörg Carstensen/dpa »Was not tut, ist Auseinandersetzung mit der Geschichte« – 11. Feuerbach-These im Foyer der HU Berlin

Im Jahr 1983 begannen an der Akademie der Wissenschaften der DDR die Arbeiten an einer Begriffsgeschichte der Ästhetik. Das Projekt sollte den Abwicklungsfuror der »Wendejahre« überstehen. 2005 erschien der siebte und letzte Band des historischen Wörterbuchs »Ästhetische Grundbegriffe«. Die Arbeit an dem voluminösen Nachschlagewerk hatte sich im Laufe der 80er Jahre zu einer deutsch-deutschen Koproduktion entwickelt, an der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beiderseits der Elbe mitwirkten. Allerdings wurden die beteiligten wissenschaftlichen Institutionen der DDR nach 1990 abgewickelt, und der Marxismus musste viel Raum im Wörterbuch an andere philosophische Strömungen abtreten. Die damit einhergehenden ideologischen Konflikte wurden von Personalgerangel begleitet. So verhinderten die westdeutschen Partner 1993 erfolgreich, dass Karin Hirdina den Säulenartikel »Ästhetik« verfasste. Die seit den 60ern an der Sektion Ästhetik/Kunstwissenschaften der Humboldt-Universität Berlin (HUB) tätige Philosophin hatte die Konzeption des Wörterbuchs von Beginn an begleitet und war 1989 Professorin geworden. Ihre Auffassung von Ästhetik sorgte für Unmut. Ästhetik habe vor allem, wie Hirdina einmal gegenüber dem Schriftsteller Günter de Bruyn feststellte, »die Funktion von Kunst, von Literatur in unserer Gesellschaft« zu untersuchen. Das umfasse nicht nur das Beschreiben, Erklären und Einordnen, sondern auch das Bewerten von marxistischer Warte aus. Dieser Ansatz stand quer zu den neuen politischen und wissenschaftlichen Verhältnissen.

Die 1941 geborene Hirdina vertrat damit eine im Zuge der sozialistischen Kulturrevolution entstandene Konzeption. Statt der Entwicklung der Künste und des Handwerks sollte in Sachen Ästhetik die Vergesellschaftung von Arbeit und Produktion zum Maß der Dinge erhoben werden. Ausgehend von der Einsicht, dass die materielle Produktion die Lebensweise beständig umwälzt, fragt dieses Herangehen nach den Folgen der industriellen Massenfertigung für die ästhetischen Beziehungen der Menschen zueinander, zu ihren Gegenständen und zur Natur. Das Kollektivwerk »Ästhetik heute« (1978), an dem Hirdina mitarbeitete, erhob dafür das »ästhetische Verhältnis« zur Basiskategorie. Als sinnlich-wertende Beziehung der Menschen zu ihren Lebensäußerungen sei diese durch den Widerspruch zwischen Gebrauchs- und Gestaltwert der Gegenstände bestimmt.

In ihrer bahnbrechenden Studie »Pathos der Sachlichkeit« (1981) konkretisierte Hirdina diese abstrakte These anhand der künstlerischen Avantgarden der 20er Jahre. Bestimmte Lebensweisen, etwa der massenhafte Zuzug in die urbanen Räume, diktierten der Architektur jener Zeit die Anforderungen und bildeten die Bezugspunkte ihrer »Ausdruckswerte«. Ihre soziale Funktion umfasste sowohl ihren Gebrauch als Behausung als auch die als progressiv verstandenen Ausdruckswerte Klarheit, Rationalität und Sachlichkeit. Emanzipatorisch wirke diese Architektur im kapitalistischen Tagesgeschäft nur, sofern die Bewohner Einfluss auf ihre Lebensräume nehmen könnten, diese entlastend wirkten und so Freiräume für politische Tätigkeit entstehen ließen. Eine reibungslose Realisierung gelang keineswegs, wie Hirdina herausarbeitet. Die verelendeten Massen konnten sich die Errungenschaften des industriellen Wohnungsbaus nicht leisten. Im Sozialismus stehe diese Architektur hingegen vor der Aufgabe, räumliche Grundlagen einer klassenlosen Gesellschaft zu gestalten. Ihre ästhetischen Bezugspunkte hier: Muße, Behutsamkeit und Persönlichkeitsentfaltung. Insofern ist für Karin Hirdina der Funktionalismus über die Architektur hinaus ein soziales Gestaltungsprogramm, zu dem sich der Realismus in der Kunst gesellt. Diese Position wurde vehement auch von ihrem Mann, dem Designtheoretiker Heinz Hirdina (1942–2013), vertreten, vom Kulturphilosophen Lothar Kühne (1931–1985) oder vom Architekten Bruno Flierl. Der Anspruch griff dabei zu weit in die Zukunft. Der Funktionalismus wurde nie zur architektonischen Leitlinie in der Praxis der DDR erhoben. Neben vereinzelten Umsetzungen, etwa beim Experiment »Variables Wohnen« in Rostock (1970), konnte er nur im Design Fuß fassen. Das Buch von Hirdina wirkte dennoch, indem es die noch zu weckenden Potentiale des Bauhauses hervorhob und dessen Renaissance in der DDR befeuerte.

Viele Studentinnen und Studenten hat Karin Hirdina lebenslang geprägt. Ein Beispiel wäre der Liedermacher Hans-Eckardt Wenzel, der von 1976 bis 1981 an ihrer Sektion der HUB studierte und sie als für ihn »ganz wichtige Person« in Erinnerung hat, auch als »ganz scharfe Denkerin, die einem die schlechten Arbeiten um die Ohren gehauen hat«. 1993 erhielt Hirdina eine Professur für Systematische Ästhetik an der HUB, die sie bis 2006 innehatte. Sie bewahrte unter den veränderten Bedingungen neben ihrer Produktivität, etwa bei der Mitarbeit am »Metzler Lexikon Ästhetik, Kunst, Medien, Design und Alltag« (2006), auch ihre politische Integrität, setzte sich etwa für den Erhalt der 11. Feuerbachthese in Messinglettern im Foyer ihrer Alma Mater ein. Im Jahr ihrer Berufung schrieb sie: »Ein Wort von Marx wird zum Symbol für 40 Jahre, die Entfernung des Zitates soll wiederum Symbol sein – für Erneuerung und Freiheit der Wissenschaft. Ein merkwürdiger Einfall, Freiheit und Pluralismus gerade durch Ausschluss, Ausgrenzung dokumentieren zu wollen! Ich halte die Entfernung von Symbolen für ein untaugliches Mittel der Erneuerung. Was not tut, ist Auseinandersetzung mit der Geschichte, nicht ihre Verleumdung.« Heute vor zehn Jahren ist Karin Hirdina gestorben.