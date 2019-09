Der romantische Neuerer

Chris Christodoulou/Musikfest Berlin Verschärfter Klang, kurzweiliges Erlebnis: Orchestre Révolutionnaire et Romantique unter der Leitung von John Eliot Gardiner

Manche Komponisten sind Neuerer, die weit in die Zukunft wirken. Arnold Schönberg zum Beispiel war radikal aus strengem Traditionalismus. Er folgte der Logik der Sache und zog aus dem, was er musikalisch vorfand, Konsequenzen. Der französische Komponist Hector Berlioz dagegen war kein Systematiker. Ihn interessierten ungewohnte Effekte. Wenn er überhaupt einer Logik folgte, so war es die des je neu entworfenen Werkes. Heute ist er vor allem als Ideengeber bekannt. Seine Kompositionen wirken wie ein Steinbruch, aus dem sich die Tonsetzer des 19. Jahrhunderts von Liszt und Wagner bis zu Mahler und Strauss bedienten.

Zum 150. Todestag des Komponisten gab das Musikfest Berlin (30. 8. bis 19. 9.) mit einem Schwerpunkt die seltene Gelegenheit für einen Überblick. Die stets neuen Experimente von Berlioz führten zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Als problematisch erwies sich »Roméo et Juliette«, eine »Dramatische Sinfonie«. Gesangssolisten, Chor und ein großes Orchester machen Stationen von Shakespeares Drama hörbar. Mal illustrative Theatermusik, mal sinfonisch verarbeitet, mündet die Komposition in ein opernhaftes Finale. Zwischen allerlei Leerlauf hört man wirklich schöne Stellen, wunderbare Ideen – doch bleibt es bei einem episodischen Nacheinander. Daniel Harding wählte als Dirigent der Berliner Philharmoniker einen äußerst nüchternen Zugang. Das wurde auf hohem Niveau umgesetzt. Doch gerade der Versuch, den Zusammenhang zu verdeutlichen, zeigte, dass dieser nicht über hundert Minuten trägt. Ein emotionalerer Zugriff hätte die Mängel der Komposition überdeckt; die klügere Interpretation zeigte sie unfreiwillig auf.

Auch für »Harold in Italien«, eine »Symphonie in vier Teilen mit konzertanter Viola« lieferte Literatur die Vorlage, in diesem Fall Lord Byrons Epos »Child Harold’s Pilgrimage«; auch hier sind musikalische Gattungen gemischt, nämlich Sinfonie und Solokonzert. François-Xavier Roth leitete das Orchester Les Siècles (Die Zeitalter), das für jedes Werk zeitgenössische Instrumente verwendet. Die Instrumente aus dem 19. Jahrhundert ergaben tatsächlich ein raueres Klangbild und machten nachvollziehbar, was vor knapp 200 Jahren schroff gewirkt haben muss. Ideal war das Zusammenspiel mit der Bratschistin Tabea Zimmermann, die nie auftrumpfen musste, um ihr Instrument auch in ungünstigen Lagen durchklingen zu lassen. Doch gibt es in »Harold« zwischen großartigen Ideen lange, konventionelle Passagen, die auch ein gutwilliges Publikum auf die Probe stellen.

Konsequenz im Zusammenhang hört man eher in der »Symphonie fantastique«, mit der Berlioz im heutigen Repertoire vor allem verankert ist. Diese »Episoden aus dem Leben eines Künstlers« sind, wiederum literarisierend, programmatisch auf Liebe bezogen. Eine »Idée fixe« steht für die eingangs idealisierte Geliebte, die später einer erträumten Hinrichtung zum Opfer fällt und in einem musikalisch wirksamen Hexensabbat eine düstere Wiederauferstehung erlebt. Wird hier ein fragwürdiges Frauenbild vermittelt oder im Gegenteil dieses Frauenbild als Männerphantasie demontiert? Berlioz tut alles, um von dieser Frage abzulenken, indem er im Schlusssatz Effekt auf Effekt türmt. Die Radikalität dieser Partitur kann man auch mit modernen Instrumenten zeigen. Das Israel Philharmonic Orchestra unter Zubin Mehta spitzte nicht zu, vermied die grellsten und lautesten Varianten. Doch gerade dies erlaubte eine Präzision des Zusammenklangs, einen flexiblen Wechsel zwischen den Instrumentengruppen, der nicht nur die ganz außerordentliche Qualität dieses Klangkörpers bewies. Wirkung entsteht nicht durch Übertreibung, sondern durch Genauigkeit.

Schwerer machte es sich das Orchester der Deutschen Oper Berlin, das unter Donald Runnicles die frühe Solokantate »La Mort de Cléopâtre« aufführte. Den Monolog der ägyptischen Königin, die politisch wie persönlich vor ihrem Untergang steht und sich folglich mittels Schlangengift umbringt, konnte auch der Gesang von Susan Graham nicht retten. Zu uneinheitlich stehen eindrucksvolle Wendungen neben Wiederholungen, die den Fortgang verschleppen. Das Konzert schloss mit Auszügen aus Berlioz’ letztem Hauptwerk, der Oper »Die Trojaner«. Etwa 30 Jahre nach der Kantate war die Technik des Komponisten auf einem ganz anderen Stand. Konzertante Auszüge aus dem monumentalen Bühnenwerk lassen das nur erahnen. Immerhin hatte die Deutsche Oper 2010 eine verdienstvolle Inszenierung des Ganzen herausgebracht und war damit für diese Teilaufführung prädestiniert.

Oper auf der Konzertbühne, geht das? Schon der Eröffnungsabend des Musikfests beseitigte Zweifel. Auf dem Programm stand »Benvenuto Cellini«, mit der Berlioz die Genregrenzen zwischen komischer Oper und Künstlerdrama überschritt. Dem Inhalt möchte man nicht folgen: Allzu offenkundig identifiziert sich Berlioz mit seinem Helden, wenn der rücksichtslos gesellschaftliche Regeln missachtet und jammert, wenn er deshalb Probleme bekommt. Aber gut gebaut ist das und szenisch auf den Punkt gebracht. Noa Naamat zeichnete für eine Bewegungsregie verantwortlich, die den durchweg beeindruckenden Sängern die wichtigsten Handlungen vorgab. Diese Andeutung einer Inszenierung erwies sich als erhellender denn das meiste, was die Willkür von Regisseuren gegenwärtig auf die Bühne bringt. Das Orchestre Révolutionnaire et Romantique unter der Leitung von John Eliot Gardiner und der Monteverdi Choir schärften den Klang und ließen einen langen Abend zu einem kurzweiligen Erlebnis werden. In Ausnahmefällen kann auch romantischer Geniekult Vergnügen bereiten.