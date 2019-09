»Stimmung« besser als die Lage

Marcel Kusch/dpa Thyssen-Krupp-Stahlwerk in Nordrhein-Westfalen. BRD-Industrie derzeit in der Krise

Die deutsche Wirtschaft hat ihren Abwärtstrend – zumindest gefühlt – vorerst gestoppt. Die Stimmung in den Chefetagen des Kapitals »hellte sich« im September »auf«. Zuvor war der Wert – als dessen Maßstab der »Geschäftsklimaindex« – gilt, fünfmal in Folge schlechter geworden. Nun stieg er um 0,3 auf 94,6 Punkte, wie das Münchner Institut für Wirtschaftsforschung (Ifo-Institut) am Dienstag unter Berufung auf seine monatliche Umfrage unter rund 9.000 Managern mitteilte. »Der Abschwung macht eine Pause«, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die Führungskräfte beurteilten die Geschäftslage ihrer Unternehmen günstiger als zuletzt. Für deren Aussichten in den kommenden sechs Monaten sind sie allerdings skeptischer.

Alles andere als Champagnerlaune herrscht bereits jetzt in dem Wirtschaftsbereich, dem Deutschland seine nach wie vor herausragende Stellung in der globalen Ökonomie in erster Linie verdankt: der Industrie. Diese bleibt den Münchner Wissenschaftlern zufolge damit das Sorgenkind. »In der Industrie geht es weiter abwärts«, konstatierte Ifo-Konjunkturexperte Klaus Wohlrabe am Dienstag in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters. »Hier sind keine Lichtblicke zu erkennen.«

Das Geschäftsklima in der deutschen Wirtschaft – also die vom Ifo-Institut statistisch zusammengefassten »Erwartungen« der Unternehmenslenker – war zwar im September um eine Winzigkeit besser ausgefallen, nachdem das »Stimmungsbarometer« zuvor fünfmal »gefallen« war. Doch sei dieses aktuelle Plus hauptsächlich auf die Dienstleister zurückzuführen. »Und hier vor allem in Bereichen, die nichts mit der Industrie zu tun haben, etwa Grundstücks- und Wohnungswesen, Hotelgewerbe oder auch Unternehmensberater«, erläuterte Konjunkturforscher Wohlrabe. »Die industrienahen Dienstleister konnten sich dem Abschwung hingegen nicht entziehen.«

Die exportabhängige Industrie leidet unter der nur schwach wachsenden Weltwirtschaft, den von den USA inszenierten Handelskonflikten mit der Volksrepublik China und auch der EU sowie der Verunsicherung angesichts des erwarteten Austritts Großbritannien aus der Europäischen Union. Hinzu kommt dem Experten zufolge noch ein neues Problem: »Der Anstieg der Rohölpreise nach den Attacken auf Saudi-Arabien hat die Stimmung in der chemischen Industrie getrübt«, so Wohlrabe. Hier habe es einen »deutlichen Dämpfer« gegeben.

Allerdings gilt unter den Experten die Weltkonjunktur derzeit offenbar als derart schwach, dass dieser Preisanstieg für den fossilen Brennstoff offensichtlich nur vorübergehend ist, wie Reuters ebenfalls am Dienstag meldete. Ein Fass (Barrel; 159 Liter) Nordseeöl der Sorte »Brent« verbilligte sich um 1,3 Prozent auf 63,90 Dollar, leichtes US-Öl kostete mit 58 Dollar 1,1 Prozent weniger als am Montag. Auch hätten die internationalen Börsen kaum auf die vermeintlich gute Nachricht aus Deutschland reagiert.

Auch das Ifo-Institut erwartet keine grundlegende Verbesserung der Konjunktur. »Das ist nicht der Beginn einer Trendwende in der deutschen Wirtschaft«, sagte Wohlrabe zum leicht verbesserten »Ifo-Index«. Für das ablaufende dritte Quartal deute sich ein erneuter Rückgang des Bruttoinlandsproduktes (BIP, auch Wirtschaftsleistung genannt) an. Damit würde Deutschland offiziell in eine Rezession rutschen. Von der spricht man, wenn das BIP in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen schrumpft. Und gute Nachrichten für die Zeit danach hat Wohlrabe auch nicht: »Für das vierte Quartal zeichnet sich eine Stagnation ab«. (Reuters/jW)