Steuerabsprache rechtens

Mark Makela/REUTERS Markenzeichen: Undurchsichtiges Geflecht aus Tochterfirmen, um Steuern zu meiden (Flourtown/USA, 29.5.2018)

Die Niederlande und Starbucks haben am Dienstag vor dem EU-Gericht einen Sieg errungen. Die Richter in Luxemburg sahen keinen schlüssigen Nachweis, dass die Steuerabsprache zwischen dem niederländischen Fiskus und der Kaffeehauskette zu einem unerlaubten Wettbewerbsvorteil geführt habe, wie die Deutsche Presseagentur meldete. Jahrelang hat Starbucks in den Niederlanden mit dem Segen der Finanzbehörden so gut wie keine Steuern gezahlt. Solche »Tax Ruling« genannten Abmachungen sind international gang und gäbe, um Unternehmen zu Investments einzuladen. Dem interessierten Konzern wird eine feste Zusage gemacht, wie hoch die Steuern in Zukunft für die geplante Investition sein werden. Die Vorbescheide sind in der Regel für die Öffentlichkeit nicht einsehbar. Steuergeheimnis.

Undurchsichtiges Geflecht

Die EU-Kommission betrachtete die Absprache hingegen als unerlaubte Staatssubvention zum Nachteil der Konkurrenten am Markt und wies die niederländische Regierung 2015 an, rund 25 Millionen Euro an Steuern von dem US-Konzern aus Seattle nachzufordern. Dagegen zogen Starbucks und die Niederlande vor das EU-Gericht, das dem Europäischen Gerichtshof (EuGh) untergeordnet ist. »Dieses Urteil bedeutet, dass das Finanzamt Starbucks nicht besser behandelt hat als andere vergleichbare Unternehmen«, freute sich der Staatssekretär im Finanzministerium, Menno Snel, beim Senderverbund NOS (online). Innerhalb von zwei Monaten kann vor dem EugH gegen das Urteil Berufung eingelegt werden. Sollte das Urteil Bestand haben, müsste Den Haag die bereits erhaltenen 25 Millionen Euro an den Konzern zurückzahlen

Der EU-Kommission fällt es sichtbar schwer, die Wettbewerbsverzerrung wasserdicht nachzuweisen. Genau aus diesem Grund schaffen sich multinationale Konzerne wie Starbucks ein undurchsichtiges Geflecht an Tochterfirmen, zwischen denen sich Gewinne leicht hin und her schieben lassen. Im konkreten Fall funktionierte das nach Ansicht der EU-Kommission folgendermaßen: In den Niederlanden betreibt der Kaffeebohnengigant unter dem Namen »Starbucks Manufacturing« seine einzige Rösterei in Europa, bezeichnenderweise am Madagascarhaven in Amsterdam. Von hier aus werden die Filialen in Europa, dem Nahen Osten und in Afrika beliefert. »Starbucks Manufacturing« macht Gewinn und müsste in den Niederlanden Steuern zahlen. An diesem Punkt kommt die britische Firma »Alki« ins Spiel, die »Starbucks Manufacturing« gegen Lizenzgebühren ein spezielles Rezept zum Kaffeerösten abtritt. Die EU-Kommission wirft Starbucks vor, für die Lizenz einen deutlich höheren Preis zu zahlen als auf dem freien Markt üblich. Das Konstrukt diene letztendlich nur dazu, den Gewinn in den Niederlanden durch ein betriebswirtschaftlich eigentlich unsinniges, weil viel zu teures Geschäft zu drücken und damit auch die zu zahlenden Steuern. Der Name der Firma leitet sich von einer Strandpromenade in Seattle ab – kein Wunder, schließlich ist »Alki« eine Starbucks-Tochter!

Von London nach Amsterdam

Laut New York Times vom Oktober 2015 löste Starbucks »Alki« übrigens schnell auf, als durchsickerte, dass die EU den Konzern auf dem Kieker hat. Die niederländischen Steuerbehörden schreiten dagegen nicht ein, weil das vermutlich ein Teil des Geschäfts mit Starbucks ist. 2014 verlegten die US-Amerikaner jedenfalls ihr Hauptquartier von London nach Amsterdam. »Das Unternehmen sagte, die Entscheidung Alki abzuwickeln, sei Teil des Umzugs gewesen und habe nichts mit der europäischen Untersuchung zu tun«, schrieb die New York Times seinerzeit.

Anders als Starbucks muss der italienische Autobauer FIAT zwischen 20 und 30 Millionen Euro Steuern an das Großherzogtum Luxemburg nachzahlen. Die Forderung der EU-Kommission sei in diesem Fall berechtigt, urteilten die Richter laut dpa ebenfalls am Dienstag. Noch anhängig ist das Verfahren gegen Apple, das 13 Milliarden an Irland zahlen soll. Das Urteil wird voraussichtlich noch in diesem Jahr gefällt. Die EU-Kommission sucht unterdessen nach Beweisen für unerlaubte Absprachen zwischen den Niederlanden und Nike und IKEA, wie das Financieele Dagblad am Sonntag online berichtete.