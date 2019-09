Drecksarbeit für Johnson

Peter Nicholls/REUTERS Labour-Chef Jeremy Corbyn am Dienstag auf dem Parteitag in Brighton

Es gab einmal eine Zeit, da waren die britischen Konservativen die Partei der Großunternehmer, Großgrundbesitzer, Militärs, der Beamten und der Richter. Die Tories waren über Jahrhunderte die Partei des bürgerlichen Staatsapparats und die Garanten bürgerlicher Klassenherrschaft. Das Urteil des Obersten Gerichts vom Dienstag, das die von Premierminister Boris Johnson verordnete parlamentarische Zwangspause aufgehoben hat, ist ein erneutes, dramatisches Beispiel dafür, wie brüchig dieses Arrangement geworden ist. Die verschiedenen Teile des britischen Staatsapparats stehen sich in einem zunehmend offenen Konflikt gegenüber, eine Lösung ist nicht in Sicht.

Ein solcher Zustand sollte beste Voraussetzungen für eine radikale linke politische Alternative bieten. Tatsächlich besteht nun zum wiederholten Mal innerhalb weniger Wochen die Möglichkeit, Neuwahlen durchzusetzen, um eine Linksregierung mit Jeremy Corbyn ins Amt zu hieven.

Doch die sozialdemokratische Fähigkeit, selbst bei großen Chancen auf einen Sieg eine Niederlage einzufahren, darf nie unterschätzt werden. Das Urteil des Supreme Court war nur wenige Stunden alt, da fingen ehemals linksradikale Hohepriester des »Remain«-Lagers – beispielsweise der Journalist Paul Mason – bereits an, das Lied vom zweiten EU-Referendum zu singen, das Priorität vor Neuwahlen haben müsse.

Über Twitter forderte Mason, eine Übergangsregierung mit Corbyn an der Spitze einzusetzen – falls Corbyn nicht durchgesetzt werden könne, eine andere Autoritätsfigur der Labour-Partei. Diese Übergangsregierung müsse schnellstmöglich ein neues EU-Referendum einleiten. Manche ehemaligen Revolutionäre verteidigen lieber den von den Tories verlassenen bürgerlichen Staatsapparat, als dass sie sich für eine Regierung einsetzten, deren bloße Existenz eine scharfe Herausforderung der Reichen und Mächtigen des Landes bedeuten würde.

Wer sich aber diesem Staatsapparat von links andient, macht letztlich die Drecksarbeit für Boris Johnson. In einer Rede vor US-amerikanischen Geschäftsleuten hat Johnson den britischen Richterspruch bereits scharf kritisiert – auch dies wäre noch vor wenigen Monaten von seiten eines amtierenden konservativen Premierministers undenkbar gewesen.

Der britische Premier wird seinen Kurs weiter verfolgen. Er wird die Erzählung von einem Establishment spinnen, das mit undemokratischen Methoden den EU-Austritt Großbritanniens zu verhindern versucht. Die meisten arbeitenden Menschen durchschauen diese Anbiederung und sehen Johnson nicht als Bündnispartner. Doch die »Brexit«-Befürworter unter ihnen sehen sehr wohl, dass die Herrschenden in Zusammenarbeit mit der EU versuchen, den Austritt zu verhindern. Rechte Gruppen wie Nigel Farages »Brexit-Partei« wollen davon profitieren. Es liegt am linken Flügel der Labour-Partei, nicht in diese Falle zu tappen.