Israel: Likud und Blau-Weiß verhandeln

Jerusalem. Nach der Wahl in Israel haben der rechtskonservative Likud von Benjamin Netanjahu und das Mitte-Bündnis Blau-Weiß von Benjamin Gantz Verhandlungen über die Bildung einer großen Koalition aufgenommen. Teams beider Seiten begannen am Dienstag nach Medienberichten ihre Gespräche. Netanjahu und Gantz hatten sich am Montag abend bei Staatspräsident Reuven Rivlin getroffen. Blau-Weiß wurde mit 33 von 120 Sitzen stärkste Fraktion im Parlament. Netanjahus Likud wurde nur zweitstärkste Kraft mit 31 Mandaten. Weder das Mitte-links-Lager noch der rechte religiöse Block hat die notwendige Mehrheit von 61 Mandaten. Regierungschef Netanjahu und Gantz haben sich deshalb für eine große Koalition ausgesprochen. (dpa/jW)