Russischen Diplomaten US-Visa verwehrt

Moskau. Die USA haben mehreren russischen Diplomaten nach Angaben aus Moskau zunächst keine Visa zur UN-Vollversammlung in New York ausgestellt. Das sei ein beispielloser Schritt, sagte Vizeaußenminister Sergej Rjabkow am Dienstag der Agentur Interfax zufolge. Es sei eine Protestnote eingereicht worden. Der Außenamtssprecherin Maria Sacharowa zufolge haben die USA zur Begründung darauf verwiesen, dass Fristen nicht beachtet und Visaanträge entweder zu spät oder zu früh eingereicht worden seien. »Das ist nicht der Fall gewesen«, sagte Sacharowa. (dpa/jW)