Rauchsäulen über Papua

AP Photo/dpa Proteste in Wamena in der indonesischen Provinz Papua am 23. September 2019

Am Montag ist es in der indonesischen Provinz Papua zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Einsatzkräften gekommen, über der Provinzhauptstadt Jayapura sowie der Stadt Wamena stiegen dunkle Rauchsäulen auf. Anlass für die Auseinandersetzungen, bei denen nach Angaben eines Militärsprechers mindestens 30 Personen getötet und 75 verletzt wurden, seien rassistische Äußerungen eines Oberschullehrers gegenüber Angehörigen der indigenen Bevölkerung der Region gewesen, meldete dpa.

Hunderte Schüler und sich mit ihnen solidarisierende Menschen strömten nach Aufkommen des Gerüchtes auf die Straßen. Wie auf über die sogenannten sozialen Medien verbreiteten Handyvideos zu sehen ist, gaben die Einsatzkräfte bei den Demonstrationen Schüsse ab. Ob es sich dabei um scharfe Munition oder Gummikugeln handelte, blieb unklar. Nach Angaben der Internetseite jubi.co.id legten die Demonstrierenden daraufhin Feuer, ein Regierungsgebäude, Bauten auf dem nachfolgend geschlossenen Flughafen Wamenas sowie Fahrzeuge wurden in Brand gesetzt, ebenso einige Geschäfte und Wohnhäuser.

Dass die Gewalt auch von den Einsatzkräften ausging, zeigen die mindestens drei Protestierenden, die infolge von Verletzungen durch Gummikugeln starben. Wie der lokale Militärkommandant Chadra Dianto gegenüber AFP erklärte, seien viele Menschen zudem in brennenden Gebäuden umgekommen. Hinzu kommt ein getöteter Soldat, der seinen Stichverletzungen erlag. Nach den größten Unruhen in Papua seit Jahren hatte die indonesische Regierung am 19. August 6.000 zusätzliche Militärs in die Region entsandt. Am Tag zuvor waren bei Ausschreitungen im Deiyai Distrikt ein Soldat getötet und zwei weitere verwundet worden.

Der westliche Teil der Insel Neuguinea, seit 2003 nochmals in Papua und Westpapua unterteilt, ist seit Jahrzehnten ein Unruheherd innerhalb des indonesischen Staatsgebildes. Während Indonesien schon 1949 seine Unabhängigkeit von Holland erkämpfte, blieb »Niederländisch-Neuguinea« weiter unter Kolonialverwaltung. Das 1969 durchgeführte Referendum, bei dem 1.025 Männer und Frauen für den Anschluss Westpapuas an Indonesien stimmten, steht im Verdacht, direkt von Jakarta kontrolliert worden zu sein.

Bis heute existieren Gruppen, die – teils mit Waffengewalt – für die Unabhängigkeit Papuas und Westpapuas von Indonesien kämpfen. So agieren im zentralen Hochland die Rebellen der West Papua Liberation Army. Diese war Anfang Juli aus einem Zusammenschluss der drei größten Guerillaarmeen der Region entstanden. Infolge der sich wieder intensivierenden Kämpfe mit dem indonesischen Militär wurden zwischen Dezember vergangenen Jahres und April 2019 Zehntausende im Raum Nduga aus ihren Heimatdörfern vertrieben. Derzeit bemüht sich die indonesische Regierung zudem, über die internationale Polizeibehörde Interpol die Menschenrechtlerin Veronica Koman aus ihrem australischen Exil ausliefern zu lassen. Koman arbeitet viel zur Situation in Papua und verbreitete auch am Montag Videos über die Demonstrationen.

Die Bevölkerung Papuas und Westpapuas sieht sich immer wieder rassistischen Aggressionen ausgesetzt – besonders in den indonesischen Großstädten auf anderen Inseln des Archipels. Dass es nun gerade Studierende und Schüler und nicht die altbekannten Unabhängigkeitsgruppen sind, die die jüngsten Demonstrationen tragen, ist für die Regierung in Jakarta eine Herausforderung. Schon an den Protesten, die Mitte August in Jayapura ausbrachen und bis zum Eintreffen zusätzlicher Armeeeinheiten in den ersten Septembertagen andauerten, waren vornehmlich Studenten beteiligt gewesen. Ähnlich verhält es sich jetzt mit den aufgebrachten Oberschülern in Wamena. Doch wie bei früheren Unruhen lautet auch hier eine der am lautesten vorgetragenen Parolen »Papua – Freiheit«.