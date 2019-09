Henry Nicholls/Reuters »Schuldig«: Proteste gegen Premier Boris Johnson vor dem Obersten Gericht in London am Dienstag

Die Entscheidung des britischen Premierministers Boris Johnson, das Parlament in den Zwangsurlaub zu schicken, ist »unrechtmäßig, nichtig und somit ohne Wirkung«. So heißt es im Urteilsspruch des britischen Supreme Court, der am späten Dienstag vormittag gefällt wurde. Die elf Richter trafen die Entscheidung einstimmig.

Weiter heißt es in der Urteilsverkündung, dass die Parlamentsbeurlaubung deshalb nicht rechtmäßig sei, weil »sie darauf abzielte, die Fähigkeit des Parlaments zu behindern, den ihm zugewiesenen verfassungsmäßigen Funktionen nachzukommen, ohne dass die Regierung eine nachvollziehbare Begründung dafür gegeben hat.« Eine Beurlaubung habe es somit nie gegeben, so das Oberste Gericht. Der Regierungsbeschluss sei so wertlos wie »ein leeres Blatt Papier«. Es sei nun Aufgabe der Präsidenten des Unter- und Oberhauses, die nächsten Schritte einzuleiten.

Der Präsident des Unterhauses, John Bercow, hat bereits reagiert und Kontakt mit den Fraktionsführern der verschiedenen Parteien aufgenommen. Das Parlament müsse nun »so schnell wie möglich zusammenkommen«, heißt es in einem von ihm veröffentlichten Schreiben. Das könnte bereits am heutigen Mittwoch der Fall sein.

Premier Johnson sagte am Dienstag dem britischen Sender Sky News am Rande der UN-Vollversammlung in New York, er wolle das Urteil akzeptieren, er »widerspreche dieser Entscheidung« allerdings »nachhaltig«. Der für Sky News arbeitende Journalist Sam Coates hatte bereits zuvor eine interne E-Mail aus dem Büro des Fraktionsvorsitzes der britischen Konservativen veröffentlicht, in der alle konservativen Politiker und deren Mitarbeiter angewiesen wurden, keine Stellungnahmen zum Thema abzugeben, »auch nicht in den sozialen Medien«.

Viel redefreudiger zeigten sich die Parteichefs der im Unterhaus vertretenen Oppositionsparteien. Sie fordern durch die Bank den Rücktritt des Premierministers. In einer spontanen Kurzrede vor dem derzeit in Brighton stattfindenden Labour-Parteitag sagte Parteichef Jeremy Corbyn, es sei nun der Zeitpunkt gekommen »Johnson zum kürzest amtierenden Premierminister aller Zeiten zu machen«. Als Reaktion wurde aus dem Publikum »Boris raus!« skandiert.

Tatsächlich sind die Entscheidung des britischen Höchstgerichts und die daraus möglicherweise entstehenden Konsequenzen nicht ganz unproblematisch für den parlamentarischen Betrieb im Land. Denn traditionell ist im September ohnehin Parlamentspause, um die Abwicklung der in diesem Monat veranstalteten Parteitage zu ermöglichen. Die Tories wollen ihren am kommenden Sonntag in Manchester beginnen. Der Labour-Parteitag ist bis Donnerstag angesetzt. Allerdings kündigte Labour am Dienstag mittag an, die für Mittwoch geplante programmatische Rede Corbyns auf den späten Dienstag nachmittag vorzuziehen.

Einige inhaltliche Eckpunkte für einen kommenden Wahlkampf wurden in Brighton bereits festgeklopft. So fordert Labour, dass die auf vier Tage beschränkte 32-Stundenwoche eingeführt, eine staatliche Windkraftindustrie aufgebaut, eine Million neue Wohnungen geschaffen und das allgemeine Wahlrecht für alle in Großbritannien lebenden Menschen eingeführt werden soll, egal welche Staatsbürgerschaft sie besitzen. Außerdem möchte Labour Staaten, die vom Kolonialismus betroffen waren und bis heute sind, »grüne Technologien« kostenlos zur Verfügung stellen. Dies sei eine Art Reparationszahlung für die entstandenen Nachteile, so Labours wirtschaftspolitischer Sprecher John McDonnell in seiner Rede am Montag.

Den größten Streit gab es auf dem Parteitag in der »Brexit«-Frage. Die für große Teile des öffentlichen Dienstes sowie das Gesundheitswesen zuständige Gewerkschaft Unison wollte einen Antrag durchdrücken, der Labour dazu verpflichtet hätte, sich bei einem kommenden zweiten Referendum für den Verbleib in der EU einzusetzen. Die Mehrheit der Delegierten stimmte statt dessen für eine »neutrale« Positionierung der Partei. Labour will an der Regierung einen neuen Austrittsvertrag aushandeln und diesen dann in einem Volksentscheid zur Abstimmung stellen.