Verfassungskomitee für Syrien

SANA/Handout via REUTERS Der UN-Vermittler für Syrien, Geir Pederson, beim Treffen mit dem syrischen Außenminister Walid Al-Muallem in Damaskus (23.09.2019)

In Syrien soll ein neuer Verfassungsausschuss den Weg zu einer politischen Lösung für den seit mehr als acht Jahren andauernden Konflikt dort bahnen. Auf die baldige Einsetzung eines solchen einigten sich die Regierung und die Opposition am Montag, wie UN-Generalsekretär António Guterres in New York mitteilte. »Ich glaube ernsthaft, dass die Schaffung eines von den Syrern organisierten und geleiteten Verfassungskomitees der Anfang eines politischen Weges zu einer Lösung sein kann«, so Guterres weiter. Der UN-Vermittler für Syrien, Geir Pedersen, soll das Gremium nun in den kommenden Wochen in Genf erstmals einberufen.

Zuvor war Pederson in Damaskus mit Politikern sowohl der syrischen Regierung als auch der Opposition zusammengekommen. So unter anderem mit dem syrischen Außenminister Walid Al-Muallem, mit dem er »sehr erfolgreiche Diskussionen« gehabt habe. Dabei seien alle offenen Fragen zum Verfassungskomitee besprochen worden. Auch mit dem Vorsitzenden der oppositionellen Syrischen Verhandlungskommission, Nasser Al-Hariri, habe er »gute Diskussionen« geführt, sagte der UN-Diplomat. Das Außenministerium in Damaskus sprach seinerseits von »positiven und konstruktiven« Gesprächen mit Pedersen.

Vertreter der Regierung und der Opposition hatten sich bereits im Januar 2018 beim »Kongress der Völker Syriens« im russischen Sotschi darauf geeinigt, eine Verfassungskommission einzusetzen. Sie wird mit jeweils 50 Vertretern der Regierung und der Opposition sowie mit 50 Vertretern der syrischen »Zivilgesellschaft« besetzt sein. Letztere sollen von der UNO ausgewählt werden. Vor allem in bezug auf sie hatte es in der Vergangenheit Meinungsverschiedenheiten gegeben.

Derweil ist die genaue Aufgabe des Ausschusses noch unklar. Während die Opposition eine völlig neue Verfassung ausarbeiten will, strebt die Regierung unter Präsident Baschar Al-Assad Änderungen an der bestehenden Verfassung an.

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA meldete ebenfalls am Montag, bei dem Treffen mit Pedersen habe Al-Muallem zudem auf Garantien bestanden, dass das Komitee frei von »jeglicher ausländischen Einflussnahme« bleibe. Damaskus müsse außerdem das Recht zugestanden werden, weiterhin »gemäß internationalem Recht« den Terrorismus zu bekämpfen. Mittlerweile kontrollieren die Regierungstruppen wieder rund zwei Drittel des syrischen Staatsgebiets. Allerdings geht der Krieg unvermindert weiter. Besonders angespannt ist die Lage derzeit in der nordwestlichen Region Idlib. Beherrscht wird das Gebiet in Teilen von mehreren dschihadistischen Milizen, unter anderem der Terrorgruppe Haiat Tahrir Al-Scham (HTS).

Ebdulkerim Umer, Kovorsitzender des Außenministerium der kurdischen Selbstverwaltung im Nordosten Syriens, kritisierte derweil die Zusammensetzung des Verfassungskomitees. Gegenüber der kurdischen Nachrichtenagentur Anha erklärte er, der Ausschluss der Selbstverwaltung werde eine Lösung des Konflikts verhindern – und machte die Türkei dafür verantwortlich. »Die Kurden und Völker unter der autonomen Verwaltung haben 30 Prozent Syriens vom Terrorismus befreit«, so Umer weiter.

Zudem fehle auch weiterhin ein Übereinkommen hinsichtlich der syrischen Kriegsflüchtlinge im In- und Ausland. Nichtsdestotrotz werde die kurdische Selbstverwaltung weiter für einen Dialog und eine friedliche Lösung für Syrien einstehen. (AFP/dpa/jW)