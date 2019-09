Verbissene Verfolgung

Axel Heimken/dpa Solidarische Aktivisten am Amtsgericht Altona bei einer Kundgebung der »Interventionistischen Linken« für die Freilassung aller G-20-Gefangenen (Hamburg, 16.10.2017)

Es war ein trauriger Höhepunkt der Polizeigewalt beim Hamburger G-20-Gipfel im Sommer 2017. Am 7. Juli zerschlug die für ihre Brutalität bekannte brandenburgische Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) »Blumberg« der Bundespolizei im Industriegebiet Rondenbarg einen Aufzug von rund 200 Gipfelgegnern. Polizisten beschimpften Demonstranten auf das übelste und prügelten auf sie ein. Beim Sturz von einer Mauer verletzten sich 14 Aktivisten, einige schwer. Doch vor Gericht gestellt werden in Hamburg jetzt nicht die Beamten, sondern die Demonstranten.

Gegen 19 Personen hat Hamburgs Staatsanwaltschaft Anklage erhoben, deren Personalien bei dem Einsatz am Rondenbarg festgestellt worden waren, wie die Sprecherin der Behörde, Nana Frombach, am Dienstag gegenüber jW bestätigte. Es handle sich um alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter den rund 100 Menschen, deren Daten insgesamt bei dem Einsatz notiert worden waren. Das Verfahren habe für die Staatsanwaltschaft Priorität, so Frombach. Ob und wann die 80 Teilnehmer des Aufzugs, die nicht mehr unter das Jugendstrafrecht fallen, angeklagt werden, sei unklar.

Die 19 angeklagten Personen stammen zum größten Teil aus dem Raum Stuttgart und Nordrhein-Westfalen, Hamburger sind den Angaben zufolge nicht darunter. Wie Frombach bestätigte, ist der einzige Nichtdeutsche in der Gruppe der 20 Jahre alte Italiener Fabio V. Er war am 7. Juli am Rondenbarg festgenommen worden und saß fast fünf Monate in Untersuchungshaft. Der Prozess gegen ihn vor dem Amtsgericht Altona wurde im Februar 2018 eingestellt, wegen einer Schwangerschaft der Richterin.

Ob das Verfahren gegen die 19 Personen nach so langer Zeit tatsächlich eröffnet wird, muss nun das Amtsgericht Altona entscheiden. Zum Rondenbarg-Komplex hatte der Hamburger Anwalt Lino Peters bereits am 17. August gegenüber jW erklärt, es sei »absurd, zwei Jahre nach dem G-20-Sommer Jugendliche anzuklagen, von denen viele gar nicht in Hamburg leben«. Man reiße sie aus ihren sozialen Bezügen. Das sei »wider den Grundgedanken des Jugendstrafrechts«.

Sollte sich das Gericht für die Eröffnung des Verfahrens entscheiden, ist mit einem Mammutprozess zu rechnen, für den die Altonaer Richter vermutlich in das Landgericht im Stadtzentrum ausweichen müssen. Dort sind ausreichend große Säle für 19 Angeklagte plus Verteidiger vorhanden. Als Zeugen müssten dieselben Personen auftreten, die schon im Verfahren gegen Fabio V. ausgesagt haben.

Die Anklageerhebung stellt einen erneuten Versuch der Staatsanwaltschaft dar, ihre zweifelhafte Rechtsauffassung durchsetzen. Am Rondenbarg konnte keiner Person eine Straftat zugeordnet werden. Die Staatsanwaltschaft vertritt allerdings die Ansicht, dass alle, die mitgelaufen sind, für aus dem Aufzug begangene Straftaten verantwortlich gemacht werden können. Es habe sich am Rondenbarg nicht um eine Demon­stration gehandelt, die unter dem Schutz des Versammlungsrechts stehe, sagte Frombach. Vielmehr sei der Aufzug »von vornherein auf Gewalt ausgerichtet« gewesen. Wer vom Startpunkt, dem Camp im Volkspark, mitmarschiert sei, habe die Straftaten – etwa das Demolieren einer Bushaltestelle – zwangsläufig mitbekommen und hätte sich entfernen müssen, so die Sprecherin.

Halil Simsek, damals Sprecher des Camps im Volkspark und einer der 80, denen noch eine Anklage droht, bezeichnete die Anklageerhebung am Dienstag gegenüber jW als »späten Versuch einer Rache der Klassenjustiz für den Gesichtsverlust während des Gipfels«. Dafür sei die Staatsanwaltschaft »sogar bereit, das Versammlungsrecht noch weiter zu untergraben«. Dass die 19 Jugendlichen und jungen Erwachsenen zuerst angeklagt würden, hänge mit dem Beschleunigungsgebot im Jugendstrafrecht zusammen. Danach sollen Jugendliche besonders schnell verurteilt werden, damit die Strafe einen erzieherischen Einfluss auf sie ausüben kann. Hier handle es sich aber offenbar um den »Versuch, junge Menschen mit einem Strafverfahren zu beeindrucken und womöglich Einlassungen zu erpressen«, so Simsek.