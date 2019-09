Europol-Bericht warnt vor Rechtsterroristen

Berlin. Die europäische Polizeibehörde Europol warnt vor zunehmenden faschistischen Gewalttaten und regt eine stärkere Kooperation bei deren Bekämpfung an. Dies berichteten die Süddeutsche Zeitung, der WDR und der NDR am Montag abend unter Berufung auf einen ihnen vorliegenden Lagebericht (»Strategic Report«) der Behörde. Diesen habe die finnische EU-Ratspräsidentschaft in Auftrag gegeben. Das Europäische Polizeiamt beklage zudem, dass ihm zahlreiche Taten von Neonazis und Rechtsterroristen nicht gemeldet würden. Grund sei die Klassifizierung der »meisten rechtsextremen Gewalttaten in der EU« je nach nationaler Rechtslage als »extremistische Aktivitäten«. (jW)