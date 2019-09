Frankreich: Streik bei der Bahn

Paris. Tausende Menschen sind in Frankreich am Dienstag dem Streikaufruf der Gewerkschaften CGT-Cheminots und SUD-Rail gefolgt und haben damit für Ausfälle im Bahnverkehr gesorgt. Fast 150 Mobilisierungen waren im ganzen Land geplant. Unter dem Motto »Beschäftigung, Löhne, öffentliche Dienste, Renten: Lasst uns den sozialen Niedergang stoppen!« wurde unter anderem in Paris und Marseille gegen die vorgesehene Rentenreform demonstriert. Die Regierung plant, das Rentengesetz bis Juli 2020 nach einer neuen Bürgerbefragung zu verabschieden. (AFP/jW)