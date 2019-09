Trump bestreitet Erpressung von Selenskij

Washington. US-Präsident Donald Trump hat Vorwürfe zurückgewiesen, den ukrainischen Staatschef Wolodimir Selenskij mit dem Zurückhalten von Hilfszahlungen erpresst zu haben. »Ich habe keinerlei Druck ausgeübt«, sagte Trump am Montag (Ortszeit). Er bestritt, die Freigabe von Militärhilfen von umgerechnet rund 364 Millionen Euro während eines Telefonats an Bedingungen geknüpft zu haben. Zuvor war ihm vorgeworfen worden, die Hilfszahlungen an die Lieferung von Informationen über den Sohn des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Joseph Biden, Hunter Biden, durch die Regierung in Kiew geknüpft zu haben. (AFP/jW)