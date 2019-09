Daimler muss Strafe zahlen

Stuttgart. Der Autobauer Daimler bekommt von der Staatsanwaltschaft Stuttgart im Zusammenhang mit dem Dieselskandal ein Bußgeld aufgebrummt. Rund 870 Millionen Euro muss der Konzern bezahlen. Grund ist eine fahrlässige Verletzung der Aufsichtspflicht in einer mit der Fahrzeugzertifizierung befassten Abteilung, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Diese habe dazu geführt, dass die Dieselfahrzeuge Genehmigungen erhielten, obwohl der Ausstoß von Stickoxiden bei den Autos teilweise nicht den regulatorischen Anforderungen entsprach. Daimler will gegen den Bescheid keine Rechtsmittel einlegen, damit ist er rechtswirksam. Für den Autobauer ist die juristische Auseinandersetzung um den Diesel mit dem Bußgeld allerdings noch nicht vom Tisch. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach wie vor gegen Mitarbeiter des Konzerns. (dpa/jW)