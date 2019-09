Hunderte Festnahmen nach Protesten in Ägypten

Kairo. Nach den Protesten in Ägypten mit Hunderten Festnahmen hat Präsident Abdel Fattah Al-Sisi Rückendeckung von US-Präsident Donald Trump erhalten. Al-Sisi habe für »Ordnung« in Ägypten gesorgt, nachdem dort zuvor Chaos geherrscht habe, sagte Trump am Montag (Ortszeit) bei einem Treffen mit Al-Sisi in New York.

In Ägypten war es Ende der vergangenen Woche erstmals seit Jahren wieder zu größeren Kundgebungen gegen die politische Führung gekommen. Hunderte hatten bei Protesten in Kairo, Alexandria, Suez und Mansura den Sturz Al-Sisis gefordert. Losgetreten wurde dies durch Videos des im Exil lebenden ägyptischen Bauunternehmers und Schauspielers Mohammed Ali. Er hatte dem Präsidenten in mehreren Videos auf Facebook Korruption vorgeworfen. Für kommenden Freitag wurde zu weiteren Protesten aufgerufen. (dpa/jW)