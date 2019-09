Gericht erlaubt Exhumierung Francos

Juan Medina/REUTERS Demonstranten fordern vor dem Obersten Gericht in Madrid die Exhumierung des ehemaligen Diktators Francisco Franco (24.9.2019)

Das Oberste Gericht Spaniens hat am Dienstag in Madrid grünes Licht für die Exhumierung der Gebeine des ehemaligen Diktators Francisco Franco (1892–1975) gegeben. Damit wies es den Einspruch dessen Familie gegen den Plan der Regierung von Pedro Sánchez zurück. Der amtierende Ministerpräsident hatte bereits im Juni 2018 angekündigt, die Überreste Francos aus dem Mausoleum im »Tal der Gefallenen« in der Nähe der spanischen Hauptstadt entfernen zu wollen.

Seit Jahrzehnten fordern Angehörige und Opfer der faschistischen Diktatur die Umbettung Francos. Das gigantische Monument, in dem seine sterblichen Überreste begraben liegen, wurde in Zwangsarbeit von politischen Gefangenen errichtet. Zudem dient es als anonymes Massengrab für Hunderte Republikaner, die im Spanischen Bürgerkrieg gegen den Faschismus kämpften.

Die Familie Franco hatte für den Fall einer Umbettung darauf gedrängt, die Gebeine des Diktators in der Almudena-Kathedrale – der größten des Landes mitten in Madrid – zu begraben. Da die Regierung um Ministerpräsident Sánchez verhindern wollte, dass dort ein Pilgerort für Faschisten entsteht, schlug sie eine Verlegung auf einen Friedhof am Nordrand der Hauptstadt vor.

Das Urteil fiel zeitgleich mit der Auflösung von Parlament und Senat durch den König, nachdem Sánchez keine Mehrheit für eine Regierung hatte erreichen können. Angesichts der Möglichkeit einer rechten Mehrheit im Parlament nach den Neuwahlen am 10. November, drängt die amtierende PSOE-Regierung auf eine schnelle Umsetzung des Gerichtsbeschlusses.

Doch die Familie Franco möchte auch weiter gegen den nun ergangenen Gerichtsbeschluss vorgehen – bis hin zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ziel ist es, die Verhandlung des Falls bis nach den Parlamentswahlen auszudehnen. Zunächst jedoch muss die angeblich gefährliche Öffnung von Francos Grab bewilligt werden. Der dafür zuständige Richter fiel bereits in der Vergangenheit dadurch auf, dass er sich gegen das Erinnerungsgesetz (Ley de Memoria Histórica) gestellt hatte und damit gegen die Aufarbeitung der Verbrechen der Diktatur.