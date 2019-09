Hier gibt es Meister Subul

EPA/LOUISA GOULIAMAKI/dpa Meister Mikis Theodorakis 2002 mit Palästinensertuch (Kefije)

Seltsam, als Deutscher in Südkorea unterwegs zu sein. Hier sprechen alle ständig von »Wiedervereinigung«. Das »DMZ Peace Train«-Musikfestival findet nahe der demilitarisierten Zone an der Grenze statt, wo Arbeiter aus Süd und Nord zusammen produzieren, eine Bahnlinie wird hier gebaut. Die Züge bringen die Arbeiter aber erst mal nur in die »Zone«.

Beim »DMZ-Forum« im Rahmenprogramm des Festivals diskutieren Experten alle Aspekte des Wiedervereinigungsprozesses: politische, wirtschaftliche, kulturelle, ökologische, psychologische. Man bekommt hier das Gefühl, dass an der »Basis« alles bereit ist für die Familienzusammenführung, dass »nur noch« ein Drei-plus-Zwei-Abkommens fehlt, in dem USA, China, Russland, Nord- und Südkorea einander die Sicherheiten gewähren, die sie brauchen.

Am Sonntag hat ein Taifun aus Okinawa uns erreicht. Im strömenden Regen fahren wir zum Ort der Veranstaltung, die im Freien stattfinden sollte, aber nach drinnen verlegt werden musste. In eine andere Stadt. Die Organisatoren rechnen deshalb mit viel weniger Zuschauern, aber das scheint sie nicht weiter zu stören. Das Ereignis wird live im Internet übertragen und später im Fernsehen gesendet.

Die südkoreanische Regierung ehrt den 94jährigen Mikis Theodorakis. Seine dritte Sinfonie ist der Höhepunkt des Abends. Außerdem wird Maria Farantouri sieben seiner Lieder singen. In einer berührenden Videobotschaft spricht der Komponist mit brüchiger Stimme von einer »Wunde der Teilung«, die geschlossen werden müsse. Im dritten Satz der dritten Sinfonie erklingen dann Verse von Konstantinos Kavafis: »Wir sind alle umzingelt. / Es gibt kein Schiff zu dir, / keine Straße. / So sehr hast du dein Leben zerstört – es verfolgt dich, / wohin du auch gehst.«

Ein südkoreanischer Orchestermusiker kommt später zu mir: »Ich wusste gar nicht, dass es so eine Musik gibt – die ist wirklich einzigartig. Klassisch und modern zugleich, und sehr energetisch und emotional. Grüßen Sie Herrn Theodorakis von mir. Seine Sinfonie wird in Südkorea großen Anklang finden.«

Übermorgen geht es zurück nach Berlin, in das irgendwie immer noch »geteilte« Deutschland. Vielleicht werden es die vom Buddhismus beseelten Südkoreaner eines Tages besser machen als die Deutschen, die vom Gift des Hasses nicht lassen können. Hier gibt es Meister Subul, der weiß: »Schau nicht auf die Dunkelheit, sonst wirst auch du dunkel.«