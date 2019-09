Schlechte Aussichten für deutsche Banken

Frankfurt am Main. Die Finanzaufsicht Bafin und die Deutsche Bundesbank erwarten für die kommenden Jahre einen weiteren Gewinnrückgang bei den kleineren und mittleren deutschen Geldinstituten. Das teilten die Behörden am Montag anlässlich der Veröffentlichung einer Niedrigzinsumfrage einschließlich der Ergebnisse sogenannter Stresstests mit. »Banken ziehen in ihren Planrechnungen vermehrt auch eine mögliche Weitergabe negativer Zinsen an Kunden in Betracht«, erklärte Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling. Im Durchschnitt seien die Geldhäuser allerdings »auch im Stressfall solide kapitalisiert«, so der oberste Bafin-Aufseher, Raimund Röseler. (dpa/jW)