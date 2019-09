Jürgen Rochlitz gestorben

Berlin. Wie junge Welt am Montag erfuhr, ist der Friedens- und Umweltaktivist Jürgen Rochlitz am vergangenen Donnerstag gestorben. Der ehemalige Abgeordnete im Bundestag trat 1999 aus der Partei Die Grünen aus, weil sie als Regierungspartei dem Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien und einem Einsatz der Bundeswehr zugestimmt hatte. In einem Beitrag für die Frankfurter Rundschau hatte Rochlitz 2002 geschrieben: »Zum Glück wird der Pazifismus, der mit den Namen Bertha von Suttner, Rosa Luxemburg, Carl von Ossietzky, Kurt Tucholsky, Mahatma Gandhi, Martin Luther King und Nelson Mandela verbunden ist, sowohl den Staatsminister Ludger Volmer als auch den von ihm erfundenen ›politischen Pazifismus‹ überleben«. Rochlitz wurde 82 Jahre alt. (jW)