Über Hoffnung sprechen

Pictures Jettcom/commons.wikimedia.org/wiki/File:October_Asia_Demilitarized_Zone_Backstrike_City_Seoul_Corea_North-Corea_Border_ Neutrales Gebiet, am 27. Juli 1953 nach der Vereinbarung zum Waffenstillstand zwischen Nord- und Südkorea eingerichtet: Demilitarisierte Zone (DMZ)

Wir steigen in unseren kleinen Bus, um in die demilitarisierte Zone in der Gyeonggi-Provinz zu fahren. Der Begriff »Totalstau« fällt mir ein als Bezeichnung für das, was folgt. Sehr, sehr langsam ziehen die Hochhäuser, Shopping Malls und Bürotürme vorüber, obwohl sie doch pulsiert, diese Stadt. Ich habe den Eindruck, dass es keine Bauten gibt, die älter als zwanzig Jahre sind. Fast nur junge Leute in den Straßen. Und sehr viele Kinder.

Plötzlich Hektik auf dem Beifahrersitz. Unser südkoreanischer Begleiter klebt regelrecht am Telefon. Ein Taifun hat sich aus Okinawa nach Südkorea aufgemacht und die Pläne der Organisatoren für eine Open-Air-Veranstaltung durchkreuzt. Jetzt soll das große Konzert am 22. September im Konzerthaus stattfinden.

Ich habe eine Idee, suche in meinem Computer, und es erklingt Johann Sebastian Bachs »Präludium in b-Moll«, von Alexander Siloti für Klavier arrangiert. Gespielt vom göttlichen Emil Gilels. Jetzt wird die Fahrt durch Seoul für mich zu einem Film. Seoul in Slomo. »Kein einziger dicker Mensch auf der Straße«, platzt John, der aus Los Angeles zum DMZ-Festival gekommen ist, in meine melancholische Stimmung. »Einen habe ich gestern gesehen, aber der war Europäer … Und ich natürlich. Wie machen die das?« Henning weiß Bescheid: »Das ist das Essen, Reis und Gemüse.« John teilt uns seine nächste Beobachtung mit: »Die Männer sehen alle so nichtssagend aus – ganz im Gegensatz zu den Frauen, die irgendwie leuchten, sehr schön und offen sind und sehr selbstbewusst auftreten.«

Im Kintac-Center dann das DMZ-Forum. Plötzlich steht in einem sehr roten Kleid Kim Phuc vor mir. Eine beeindruckende Frau. Das Foto, auf dem sie als Neunjährige 1972 während des Vietnamkriegs zu sehen ist, nackt, vor dem Bombenhagel von Trang Bang fliehend, ging um die Welt. Es trug dazu bei, den Krieg zu beenden. Lächelnd sagt sie zu mir: »Wir hatten die Teilung zwischen Süd- und Nordvietnam. Jetzt bin ich hier, um über Hoffnung zu sprechen. Und auch darüber, dass manches sich sehr schnell ändern kann.«

Es folgt eine Unterhaltung mit dem Gouverneur der Gyeonggi-Provinz. Er sagt: »Seit der amerikanische Präsident den symbolischen Schritt über die Grenzlinie gemacht hat, hoffen wir, dass eine Wiedervereinigung mit Nordkorea möglich wird.« Ich erwidere: »Ich kenne nicht sehr viele, die Donald Trump so viel Sympathie entgegenbringen wie ihr hier in Südkorea.« Er nickt: »Wir wollen zeigen, dass die demilitarisierte Zone von einem Symbol des Kalten Krieges zu einem des Friedens werden kann.« Und: »Wir hoffen, dass wir das DMZ-Forum nächstes Jahr in Nordkorea abhalten können … The sky is sadly beautiful.«