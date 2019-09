China senkt Referenzzins leicht

Shanghai. Am Ende einer Woche mit zahlreichen Notenbankentscheidungen hat die chinesische Zentralbank ihren neuen Referenzzins den zweiten Monat in Folge leicht gesenkt. Die am Freitag verkündete Rücknahme des Referenzzinses LPR (Loan Prime Rate) von 4,25 Prozent auf 4,20 war allgemein erwartet worden. Dies soll die Kreditvergabe erleichtern, denn auf Basis des LPR bestimmen Geschäftsbanken ihre Darlehenszinsen. China versucht damit, die durch den Handelskrieg mit den USA schwächelnde Wirtschaft zu stützen, ohne zugleich die heimische Währung Yuan zu stark unter Druck zu setzen. (Reuters/dpa/jW)