Durchsuchen und verwanzen

Lino Mirgeler/dpa »Durch Beschaffung von Rechercheergebnisse zur extremen Rechten die eigenen Leute schützen«: Der damalige FPÖ-Innenminister Herbert Kickl

Als Ende Februar 2018 die Meldung über eine Razzia beim österreichischen »Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung« (BVT) durch die Medien ging, war nicht nur die Bevölkerung des Landes verwundert, auch Opposition und Experten waren über die ungewöhnlichen Vorgänge verdutzt. Für zusätzliche Aufregung sorgte die Causa nicht nur, weil kurz zuvor mit Herbert Kickl ein hochrangiger FPÖ-Politiker erstmals das sonst traditionell der ÖVP gehörende Amt des Innenministers übernommen hatte, sondern auch, weil die Razzia von der »Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität«, geleitet von einem FPÖ-Gemeinderat, durchgeführt wurde.

Am Mittwoch wurde in Wien nach 17 Monaten die Bilanz des parlamentarischen Untersuchungsausschusses zu dem Vorgang vorgestellt. Dieser war von den damaligen drei Oppositionsparteien SPÖ, »Neos« und »Liste Pilz« – inzwischen umbenannt in »Liste Jetzt« – einberufen worden, nachdem Kickl im März 2018 den jahrelangen Direktor des BVT Peter Gridling suspendiert hatte und die ÖVP-FPÖ-Koalition nur geringe Kommunikationsbereitschaft in der Angelegenheit zeigte.

Der Abschlussbericht vom Mittwoch macht nun klar, was lange vermutet worden und nach und nach bereits an die Öffentlichkeit gesickert war: Die FPÖ wollte ihren Zugriff auf das Amt stärken, die von dem von ihr geführten Ministerium angegebenen Gründe für die Razzia waren fadenscheinig. In einem aus dem Jahr 2017 stammenden, mehr als 30 Seiten umfassenden Konvolut war dem BVT-Personal unter anderem Mobbing und Inkompetenz sowie Bestechlichkeit vorgeworfen worden. Aus dem Mobbing wurde nun in dem Bericht ein dauernd aufgedrehtes Radio, aus der angeblichen Inkompetenz hochrangiger Mitarbeiter wurde schlechtes Englisch, und auch sonst erhärteten sich keine Vorwürfe, die eine Razzia auch nur ansatzweise gerechtfertigt hätten.

Bekannt wurde allerdings, dass die FPÖ ein eigenes Netzwerk im BVT aufbauen wollte – ähnlich dem bereits bestehenden aus ÖVP-nahen Personen. Dieses sollte der eigenen Partei helfen und entsprechende Informationen über politische Mitbewerber weitergeben. Erst nach erheblichem Druck auf die Justiz durch Kickls Generalsekretär Peter Goldgruber sei es überhaupt zur Razzia gekommen. Gedient habe sie, mutmaßte man im Ausschuss, vor allem dazu, die ÖVP-Seilschaften einzuschüchtern oder teilweise zu beseitigen, sowie durch Beschaffung von Rechercheergebnisse zur extremen Rechten die eigenen Leute zu schützen. Denn wie relativ schnell nach der Razzia publik wurde, stellten die Beamten vor allem Daten zu Untersuchungen in der rechten Szene sicher. Burschenschaften wie auch die »Identitären« waren immer wieder im Fokus von Ermittlungen – und stellen für die FPÖ wichtiges Nachwuchsreservoir dar.

Zusätzlich offengelegt wurde am Mittwoch überdies, dass Kickl Juristen damit beauftragt hatte zu prüfen, wie sich ein Überwachungsstaat etablieren ließe. Eine geheime Einheit innerhalb des BVT sollte ohne richterliche Kontrolle bemächtigt werden, Häuser und Wohnungen zu durchsuchen und zu verwanzen sowie die Kommunikation umfassend abzuhören.

Ein Ende fanden diese Vorgänge erst durch das Platzen der Koalition aufgrund des sogenannten Ibiza-Videos. Mit diesen Aufnahmen, aber auch mit den Vorgängen im BVT, soll sich nach der Nationalratswahl Ende September ein weiterer Untersuchungsausschuss befassen, denn, so ist die Opposition überzeugt, es wurde erst die Oberfläche dessen freigelegt, was hinter der Razzia im Februar 2018 steckt.