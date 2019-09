Umweltschützer warnen Athen vor Erdölbohrungen

Athen. Die Umweltorganisationen Greenpeace und WWF haben Griechenland vor der Suche nach Erdöl und Erdgas im Meeresboden westlich von Kreta und der Halbinsel Peloponnes gewarnt. In einem gemeinsamen Brief an das griechische Parlament verwiesen sie auf erhebliche negative Folgen für die Umwelt. Die Abgeordneten sollen in den kommenden Tagen über die Vergabe der Erkundungsrechte abstimmen. Die Umweltschützer raten ihnen, dagegen zu votieren: »Sonst werden Sie mitverantwortlich für ein Umweltverbrechen sein«, hieß es in der Erklärung. (dpa/jW)