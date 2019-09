Kühlturm besetzt

Pay Numrich

Einen Tag vor dem internationalen »Klimastreik« haben Mitglieder der Umweltschutzorganisation »Robin Wood« am Donnerstag den Kühlturm des Steinkohlekraftwerkes Moorburg in Hamburg besetzt. In den frühen Morgenstunden entrollten sie ein Banner mit der Aufschrift »Kohle frisst Zukunft«. Die Organisation forderte einen sofortigen Kohleausstieg und wandte sich gegen »Milliardengeschenke an die Industrie«. Die vom Betreiber Vattenfall erst 2015 in Betrieb genommene Anlage hat nach Angaben von »Robin Wood« 2018 rund 6,2 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. (jW)