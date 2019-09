»Kein feindlicher Akt«

Rafael Marchante/REUTERS Aus dem russischen Exil meldet sich Edward Snowden seit Jahren auch per Videoschalte und kommentiert globale Entwicklungen (Estoril, 30.5.2017)

Insgesamt habe die Arbeit an seinen Memoiren sechs Jahre gedauert. Genau so lange, wie Edward Snowden nun schon im russischen Exil leben muss. Am Dienstag abend erzählte einer der prominentesten Whistleblower der Gegenwart in einer Liveübertragung auf Einladung der Zeit in der Berliner »Urania«, was ihn derzeit umtreibt. So würden Daten mittlerweile ein Eigenleben führen. Keine Information über eine Person ginge mehr verloren. Staaten wie Privatunternehmen verfügen über einen »dauerhaften Verlauf unserer Aktivitäten«, erklärte Snowden. Daher trage sein am Dienstag weltweit veröffentlichtes Buch den Titel »Permanent Record«.

Mit dem per Webcam zugeschalteten Exilanten sprach der Zeit-Journalist Holger Stark, der für das Blatt Teile der zahlreichen geheimen Regierungsdokumente aufbereitet hatte, die Snowden im Jahr 2013 ausgewählten Journalisten und Medienhäusern übergeben hatte. Als Systemadministrator eines privaten Vertragspartners der US-Geheimdienste CIA und NSA hatte Snowden Zugang zu Top-Secret-Dokumenten sowie zu Spionageprogrammen. Mit letzteren wurde und wird die gesamte US- und ein Großteil der Weltbevölkerung vollständig überwacht.

Der globale Trend zu mehr Überwachung habe sich beschleunigt, die Angriffe auf »Freiheitsrechte« wie das auf Privatsphäre nehmen zu, konstatierte Snowden. Dazu nannte er US-Präsident Donald Trump, den russischen Präsidenten Wladimir Putin, den Staatschef der Volksrepublik China wie auch Ungarns Präsident Victor Orban – sie bewertete Snowden allesamt als »autoritäte Politiker«. In seiner Aufzählung fehlten Regierungschefs von Ländern wie der BRD, Frankreichs oder des Vereinigten Königreichs. Er könne sich jedenfalls nicht erklären, weshalb Europa nicht voranschreite und die Freiheit seiner Bevölkerung stärke sowie Whistleblowern wie ihm, Chelsea Manning oder Reality Winner mehr Unterstützung und Zuflucht biete. Diejenigen zu schützen, die Verbrechen von Regierungen öffentlich machen, sei »kein feindlicher Akt« gegenüber Verbündeten wie den USA, betonte Snowden. Und statt »Hassbotschaften« zu zensieren, solle man sie konfrontieren und damit delegitimieren. Es gelte, eine widerstandsfähige Gesellschaft aufzubauen, die sich von Regierungen nicht mit »Terrorabwehr« als ultimativer Rechtfertigungversuch die Freiheit nehmen lasse.

Im Laufe des Abends erklärte Snowden auf Nachfrage, dass er sich damals für einen »Zauberwürfel« (engl. Rubik’s Cu be) wegen dessen kleinen Zwischenräumen zum Schmuggeln von SD-Karten aus seiner geheimen Arbeitsstätte auf Hawaii entschied. Er schilderte außerdem detailliert, wie russische Geheimdienstler nach seiner Ankunft im Flughafen Scheremetjewo unverblümt versuchten, ihn anzuwerben. Sein russischer Anwalt Anatoli Ku­tscherena bestätigte einem AFP-Bericht vom Mittwoch zufolge der russischen Nachrichtenagentur Interfax, dass der FSB Snowden tatsächlich auf dem Airport zu einem Gespräch getroffen habe. Er sei damals seinem CIA-Training gefolgt und habe unmittelbar klargemacht, dass er kein Interesse an einer Kooperation habe und ohnehin keine Daten bei sich trage, erklärte Snowden dazu am Dienstag abend.

Mit seinen betont patriotischen Plädoyers für »Freiheitsrechte«, Demokratie und Privatsphäre argumentierte Snowden in dieselbe Richtung wie beispielsweise der »Chaos Computer Club« oder der Bundesbeauftragte für den Datenschutz. Doch Datenschutz allein geht Snowden nicht weit genug. Es brauche härtere Regulierungen dessen, was Staaten und Unternehmen überhaupt an Informationen über uns sammeln dürfen. Denn darin liege bereits die Bedrohung unserer Freiheit, warnte er.

Kurz nachdem Snowden sich mit den Worten »Don’t try to stay safe!«, in etwa: Versucht nicht sicher zu leben, sondern frei! – eine Anspielung auf den Drang nach vermeintlicher Sicherheit –, verabschiedete, teilte er per Twitter mit, dass die US-Regierung ihn wegen der Veröffentlichung seines Buches angreift. Demnach wirft ihm das Justizministerium in Punkt 65 der Zivilklage vor, das Manuskript weder der CIA noch der NSA vorab zur Prüfung vorgelegt zu haben. Auch habe Snowden keine schriftliche Genehmigung bei den Diensten eingeholt. Dies geht aus einem Auszug der Klageschrift hervor, den Snowden ebenfalls auf Twitter veröffentlichte. Zudem beansprucht die Regierung Einnahmen aus dem Verkauf der Memoiren, wie die Nachrichtenagentur AFP am späten Dienstag abend berichtete.