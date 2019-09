Gegenwind wird schwächer

Renata Brito/AP PHOTO/dpa Helfende Hände: Die Mannschaft der »Ocean Viking« rettet knapp 100 Kilometer vor der libyschen Küste einen Mann aus einem überbelegten Boot (17.9.2019)

Der Wind auf dem Mittelmeer hat sich gedreht. Jedenfalls weht er den Seenotrettern nicht mehr frontal ins Gesicht, seit sich Italiens Exinnenminister Matteo Salvini von der Lega im innenpolitischen Machtkampf verzockt hat. Salvini, der die NGOs in den 14 Monaten seiner Amtszeit von Beginn an bekämpfte, gehört der neuen Regierung nicht mehr an. Das scheint den Seenotrettern zumindest vorläufig die Arbeit zu erleichtern.

So durfte am Wochenende überraschend das größte auf dem Mittelmeer aktive Rettungsschiff, die von »SOS Méditerranée« und »Ärzte ohne Grenzen« betriebene »Ocean Viking«, die Insel Lampedusa anlaufen. Zwar musste das Schiff vor dem Hafen auf Reede bleiben, aber die 82 Geretteten an Bord konnten an die italienische Küstenwache übergeben werden. David Starke, Geschäftsführer von SOS Méditerranée Deutschland, sprach am Dienstag gegenüber jW von einem »ersten positiven Signal«.

Mit der Erlaubnis der italienischen Behörden, Lampedusa anzulaufen, schließe sich für seine Organisation ein Kreis, sagte Starke weiter. Tatsächlich war das Vorgängerschiff der »Ocean Viking«, die »Aquarius«, im Juni 2018 das erste Opfer von Salvinis Feldzug gegen die NGOs. Kurz zuvor war er zum Innenminister ernannt worden und verschärfte umgehend den Kurs, verbot der »Aquarius«, die 629 Flüchtlinge an Bord hatte, das Einlaufen in italienische Häfen. Nach einer Irrfahrt durfte das Schiff den spanischen Hafen Valencia anlaufen.

Nach Salvinis Abgang sperrt sich Italien unter der neuen Koalition von Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten unter Ministerpräsident Giuseppe Conte nicht mehr gegen eine Verteilung geretteter Flüchtlinge. Wie die Welt am vergangenen Donnerstag berichtete, will die neue Regierung einem System zur automatischen Verteilung von geretteten Flüchtlingen zustimmen. Am Freitag wollen auf Malta hochrangige Beamte zusammenkommen, um ein Treffen der Innenminister »aufnahmewilliger« EU-Staaten am kommenden Montag vorzubereiten.

Neben Gastgeber Malta und Italien werden nach einem Bericht der FAZ noch Deutschland, Frankreich, die finnische Ratspräsidentschaft und die EU-Kommission bei diesem Treffen vertreten sein. Deutschland und Frankreich haben italienischen Medien zufolge bereits der Aufnahme von jeweils einem Viertel der Flüchtlinge zugestimmt. Italiens Anteil würde sich demnach auf ein Zehntel belaufen. Als weitere Staaten, die sich beteiligen könnten, nannten La Repubblica und La Stampa Luxemburg, Malta, Portugal, Rumänien und Spanien. Das »Provisorische Programm zur vorhersehbaren Umverteilung« geretteter Bootsflüchtlinge soll beim regulären Rat der EU-Innenminister Anfang Oktober in Luxemburg beschlossen werden.

Das könnte ein Ende der Blockadepolitik gegenüber den NGOs einläuten. Bei den Rettungsorganisationen wird die Entwicklung aufmerksam, aber durchaus auch mit Skepsis verfolgt. So kann sich Axel Steier, Mitgründer und Vereinsvorsitzender der Dresdner Organisation »Mission Lifeline«, zwar vorstellen, dass das Treffen der Innenminister auf Malta die Verteilung der Flüchtlinge verbessert, wie er am Dienstag gegenüber jW erklärte. Allerdings befürchte er, dass das an der Abschottungsagenda der EU nicht wirklich etwas ändern werde. »Ich denke, dass die EU zum Beispiel die sogenannte libysche Küstenwache weiter finanzieren wird«, so Steier.

Dabei gehe es der Europäischen Union nur darum, möglichst viele Flüchtlinge, die es aufs Meer geschafft haben, nach Libyen zurückbringen zu lassen, wo ihnen die erneute Internierung in Folterlagern drohe. Steier kritisierte den in der vergangenen Woche gefassten Beschluss der EU-Staaten, dass die Mittelmeermission »Sophia« weiter keine Flüchtlinge retten, sondern das Mittelmeer weiter nur aus der Luft überwachen soll. »Die leiten die libysche Küstenwache zu den Flüchtlingsbooten«, so der Seenotretter, »damit leisten sie den ›Entführern‹ Beihilfe.«

Dass angesichts politischer Unwägbarkeiten in der EU im allgemeinen und in Italien im besonderen jede Euphorie fehl am Platz ist, zeigt etwa die Reaktion von Matteo Salvini auf die Anlandung der Flüchtlinge von der »Ocean Viking« in Lampedusa. Er schrieb beim Kurznachrichtendienst Twitter, man sehe ja, was passiere, wenn er nicht mehr in der Regierung sitze: »Die Häfen sind offen für alle, Italien wird wieder zum Flüchtlingslager Europas. Conte hat vor Brüssel kapituliert.« Den NGOs richtete Salvini aus: »Genießt die Häfen, solange ihr könnt, ich bin bald zurück.«