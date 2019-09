»Wir müssen jetzt unangenehmer werden«

Reinhard Krause/REUTERS Demonstration der »Fridays for Future«-Bewegung in Berlin (16.8.2019)

Beim »Klimastreik« am morgigen Freitag will »Fridays for Future« in Frankfurt am Main die wöchentlichen Schulstreiks mit zivilem Ungehorsam und Blockaden ausweiten. Was haben Sie vor?

Wir werden schon morgens auf die Straße gehen und mit einem »Streikfrühstück« starten. Dabei erwarten wir nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern rufen die ganze Stadtgesellschaft dazu auf, sich zu beteiligen. Bei der anschließenden Demo wird es verschiedene Blöcke geben: einen Block von uns, einen Gewerkschafts-, NGO- , Parteien- sowie einen Internationalismusblock und einen antikapitalistischen Block. Am Nachmittag starten wir eine Massenaktion, Details dazu werden nicht verraten.

Danach folgt eine Aktionswoche, bei der wir uns im Rahmen eines Camps am Main unter anderem mit Biodiversität beschäftigen werden. Zu unseren Workshops mit Alternativbildung laden wir ganze Schulklassen ein. Zum Abschluss demonstrieren wir am Freitag, 27. September, mit einer Route zur »grünen Lunge« (Gebiet nahe des Günthersburgparks in Frankfurt am Main, jW). Dort an der Frischluftschneise der Stadt, wo es eine erstaunliche Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen gibt, will die Frankfurter Stadtregierung aus CDU, SPD und Grünen den Boden versiegeln und bebauen – trotz der Tatsache, dass der Hauptinvestor dort hauptsächlich hochpreisige Wohnungen plant.

Warum sind Blockaden aus Ihrer Sicht notwendig?

Wir streiken nun seit neun Monaten und sind freitags nicht zur Schule gegangen. Geändert hat es nichts. Die Folgen der Klimakrise scheinen trotz unserer Beharrlichkeit weder die Bundesregierung zu interessieren noch die Industrie zu beeindrucken. Im Gegenteil: Gegenkampagnen werden gestartet, obgleich die wissenschaftlichen Berichte des Weltklimarats IPCC verschärft auf substanzielle Risiken für die Lebensgrundlagen auf unserem Planeten hinweisen. Wir müssen den Druck erhöhen.

Bei »Fridays for Future« gibt es verschiedene Strömungen. Inwiefern sind sich die Beteiligten einig, wie radikal ihre Forderungen sein sollen?

Bundesweiter Konsens ist, dass wir gewaltfrei agieren wollen. Wir sind hauptsächlich Schülerinnen und Schüler, die teilweise noch sehr jung sind. Bei unseren Aktionen sollen alle sicher sein und sich wohlfühlen. Als Ortsgruppe in Frankfurt am Main sind wir aber autonom und treffen unsere Entscheidungen eigenständig. Obgleich es Strömungen gibt, die weniger harte Aktionen befürworten, haben wir beschlossen, dass wir blockieren wollen. Den Menschen, die mit uns gemeinsam gegen die Klimakrise kämpfen, trauen wir das zu.

Gibt es bei »Fridays for Future« darüber Auseinandersetzungen?

Als basisdemokratische Bewegung führen wir auch hitzige Debatten. Gegenargumente lauten: Wir haben Massen hinter uns, die wir bei Gefahr durch zivilen Ungehorsam verlieren könnten. Für Leute aus den fünften, sechsten und siebten Klassen seien Blockaden zu gefährlich. Wir diskutieren das in unserer Ortsgruppe. Weil aber bisher alles, was wir gemacht haben, nichts geholfen hat, müssen wir jetzt unangenehmer werden.

Klar kann ich auch unsere Delegierten auf Bundesebene verstehen, die mittragen müssen, was die ganze Bewegung in Deutschland so macht, und die sich ständig vor der Presse rechtfertigen müssen, warum es an einigen Orten zu Blockaden kommt. Sie argumentieren, den Bonus behalten zu wollen, dass uns als Bewegung von Schülerinnen und Schülern eine gewisse Bravheit und Naivität zugeschrieben wird. Allerdings bin ich der Meinung, dass sich die Entwicklung zu neuen Aktionsformen nicht aufhalten lassen wird, wenn wir weiter in der öffentlichen Debatte präsent sein wollen.

Apropos Radikalität: Ist es typisch für »Fridays for Futu re«-­Aktivistinnen und Aktivisten, die Partei Bündnis 90/Die Grünen zu wählen?

In Frankfurt sind sie Regierungspartei und koalieren mit CDU und SPD. Wir kritisieren die Grünen, weil sie dabei mitgemacht haben, den Tagesordnungspunkt, ob die Stadt den Klimanotstand ausruft, im Umweltausschuss ständig zu verschieben. Sie betonen zwar immer wieder, angeblich auf unserer Seite zu sein. Aber uns drängt sich der Eindruck auf, dass sie sich so nur profilieren wollen, wenn gerade wir im Ausschuss zugegen sind. So kann das nicht funktionieren.