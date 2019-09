In ihren Worten

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa Zahlreiche Infotafeln erzählen unter anderem die Lebensgeschichten von acht ins KZ Ravensbrück verschleppten Frauen (Fürstenberg an der Havel, 13.9.2019)

Anlässlich des 60. Jahrestages der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück wurde vergangenen Sonnabend die Ausstellung »Frauen im Widerstand. Deutsche politische Häftlinge im Frauen-KZ Ravensbrück: Geschichte und Nachgeschichte« eröffnet (siehe jW vom 4.9.). Dabei waren etwa 180 Teilnehmende, überwiegend Frauen. 120.000 Frauen und Kinder sowie etwa 20.000 Männer waren hier zwischen 1939 und 1945 eingesperrt. Wenigstens 28.000 Häftlinge haben das Lager nicht überlebt. Dieser Ort sei seit der Befreiung durchgehend einer der Begegnung, aber ebenso einer »der Konflikte um Deutungen«, sagte Insa Eschebach, Leiterin der Gedenkstätte. Nach der sogenannten Wende sei die Rolle der politischen Gefangenen in der öffentlichen Wahrnehmung fast in Vergessenheit geraten.

Wie ein Leitmotiv steht am Anfang der Wunsch der Überlebenden Lisl Jäger: »Ich habe an euch eine Bitte: Gedenkt der Frauen nicht nur als Opfer!« Dies ist jetzt ihr Vermächtnis: Im Juni ist die österreichische Widerständlerin, die später in der DDR lebte, mit knapp 95 Jahren verstorben. 2008 hatte der damalige Ministerpräsident von Brandenburg, Matthias Platzeck (SPD), sie mit einem Verdienstorden des Landes für ihr unermüdliches Engagement geehrt.

Möglich wurde diese umfangreiche Ausstellung nur durch jahrelange Forschungen des Kurators Henning Fischer über »Überlebende als Akteurinnen« am Beispiel von Ravensbrück. Anschaulich arbeitet er den aktiven Widerstand dieser Frauen während der Nazizeit heraus, aber ebenso ihren »Eigensinn« danach. Viele der Überlebenden haben auch politische Konflikte in den beiden deutschen Staaten nicht gescheut. Eine der Ältesten, die hier einsaßen, war Anna Götze, eine bekennende Anarchistin. Deshalb war sie 1937 wegen »Hochverrats« im Alter von 62 Jahren angeklagt, saß drei Jahre lang im Zuchthaus Waldheim, danach bis zur Befreiung in Ravensbrück. Sie ist bereits 1958 verstorben.

Für das Studium der ausgewählten acht Lebensgeschichten von Widerständlerinnen sind Muße und Zeit notwendig. Die in X-Form aufgestellten Ausstellungswände im neu eröffneten ehemaligen KZ-Wasserwerk erstrecken sich über einen etwa 200 Quadratmeter großen Raum. In der Mitte stehen um einen großen Tisch herum elf Stühle, davor liegen in Mappen mit der Aufschrift »In ihren eigenen Worten. Reden und Wortmeldungen« Briefe, Ansprachen und Protokolle aus, die vertiefende Einblicke ermöglichen. In einem kleineren zweiten Raum sind Videoaufzeichnungen und Fotos zu sehen.

Die sehr gut besuchte letzte Veranstaltung des Tages zeigte: Wohl alle Anwesenden waren sich der Endgültigkeit der Zeitenwende mehr oder weniger schmerzhaft bewusst. Töchter und Enkelinnen tragen jetzt das Vermächtnis der Frauen von Ravensbrück weiter. Auch von ihnen ist viel über das Leben der Widerstandskämpferinnen danach zu erfahren, in der jeweiligen Gesellschaft und in den Familien. Monika Seiffert, Tochter der von Auschwitz nach Ravensbrück deportierten Irmgard Konrad, erinnerte an die inneren Belastungen. Ihre Mutter habe »nicht Ruhe gegeben«, das Erlebte zu bezeugen, »aber davor und danach hat sie drei Nächte lang nicht schlafen können«.

Bärbel Schindler-Saefkow, selbst von ihrer 15 Jahre älteren Schwester nach der Verhaftung der Eltern gerettet, beschreibt, wie sie im Alter von 16 Jahren bei der Gründung der Gedenkstätte eine kleine Rede halten sollte. An einen Satz erinnert sie besonders: »Ich freue mich, dass ich meine Mutter wiederhabe.« Drei Jahre später starb Änne Saefkow. Wiederum 60 Jahre später beschreibt die Tochter Bärbel die Folgen für ihre Kinder: »Ich hatte keine Großeltern, ich hatte mir Großeltern für meine Kinder gewünscht.« An diesem Mittwoch jährt sich der 75. Todestag ihrer Vaters: 1944 waren Anton Saefkow, Franz Jakob und Bernhard Bästlein im Zuchthaus Brandenburg-Görden ermordet worden.

Vera Dehle-Thälmann, 1959 geboren, kennt ihren 1944 ermordeten Großvater Ernst nur aus Erzählungen. Mutter Irma und Großmutter Rosa waren Ravensbrückerinnen, beide überlebten nur knapp. Dehle-Thälmann haben sich Schilderungen über »riesig große Solidarität« der Verfolgten eingebrannt, weshalb sie sich schon als Kind vorgenommen habe, später selbst Zeugnis zu geben. Seit 2010 ist sie Sprecherin der Lagergemeinschaft Ravensbrück.

Wie soll es weiter gehen? Noch 2018 besuchten insgesamt 110.000 Menschen aus dem In- und Ausland die Gedenkstätte. Ausstellungen im Haupthaus, auch die im »Führer«-Haus, sind sorgfältig überarbeitet, weitere kleine in Planung. Die pädagogische Arbeit soll ausgeweitet werden. »Wir müssen professionelle Bildung in die Schulen tragen«, wünscht sich Robert Philipp, Bürgermeister der Stadt Fürstenberg. »Wir brauchen nichts mehr als Multiplikatoren.« Und er wünschte sich mehr Interesse der Besucherinnen und Besucher der Gedenkstätte auch für Fürstenberg. Im Stadtrat sitzen drei AfD-Leute. Deren Anfragen »muss man mit Sorge betrachten«, so der parteilose Bürgermeister. »In der heutigen Zeit kommt schnell Abwehrhaltung auf.«

Jeanine Bochat, Generalsekretärin des Internationalen Ravensbrück-Komitees, ist die Verjüngung wichtig, aber ebenso, »was wir mit unseren Erkenntnissen über Ausgrenzung, Gewalt, Folter und Mord heute tun können«. Ihre Großmutter Erna Lugebiel habe nach der Befreiung des Lagers durch die Rote Armee mit vielen Kameradinnen von Ravensbrück einen Briefwechsel gepflegt: »Meiner Oma war es egal, aus welchen Nationen die Briefe kamen. Das spielte keine Rolle, nur die andere Briefmarke.« Ihre Lehre aus dem Zusammensein mit Überlebenden: »Ravensbrückerin sein hieß auch Persönlichkeit werden.« So lässt sich Eigensinn auch auf den Punkt bringen.