Schöner töten. Das aktuelle Heft der Zeitschrift der Bundeswehr-Reservisten

Hannibal Hanschke/REUTERS Großer Zapfenstreich bei der Bundeswehr (Berlin, 11.11.2015)

Airbus kommt aus dem Schwärmen nicht heraus. »We make it fly«, wirbt die Rüstungsschmiede im aktuellen Heft der Loyal-Zeitschrift des deutschen Reservistenverbands. Easyjet lässt grüßen, allein, es geht nicht um Billigflüge für Soldaten in Uniform. »Kampferprobt und dabei erfolgreich« ist das beworbene Stück. Airbus sorgt für »Luftüberlegenheit« allerorten. »Im Einsatz erweist sich der ›Eurofighter Typhoon‹ für Luftwaffen als das Flugzeug der Wahl. Seine beispiellose Zuverlässigkeit und Funktionalität, die in allen Bereichen ständig weiter entwickelt wird, werden dem ›Eurofighter Typhoon‹ über noch weitere Jahrzehnte hinweg eine unverzichtbare Rolle zukommen lassen.« Im Jemen können sie endlos Trauerlieder von der »Luftüberlegenheit« singen. »We make it fly« – Saudi-Arabien fliegt seine mörderischen Angriffe auf seine Nachbarn auch mit dem »Eurofighter Typhoon«. Die Bundesregierung hat der Kopf-ab-Diktatur »das Flugzeug der Wahl« überlassen.

Während Airbus im »Magazin für Sicherheitspolitik« ganzseitig beispiellose Zuverlässigkeit und Funktionalität beim Herbeibomben der größten humanitären Katastrophe unserer Zeit bewirbt, beklagt Modeexpertin Barbara Vinken in Loyal das miese Outfit der Truppe. Da lässt sich, bei aller Luftüberlegenheit, kein Krieg gewinnen, nicht in Afghanistan, nicht in Mali, von wo Chefredakteur Marco Seliger rapportiert. Was hilft da die schöne Luftüberlegenheit? »Die Dienstanzüge sind schlecht geschnitten. Sie sitzen nicht. Körperbetont geht anders. Keine Taille, keine Hüfte, kein Bein. Dazu klobige, unförmige Schuhe und wenig Verzierungen.« Die Dienstuniformen der Truppe seien schlicht »uninspiriert«, so Frau Vinken. Immerhin, es gibt graduelle Unterschiede bei den verschiedenen Waffengattungen. »Die Anzüge des Heeres sind schon besonders unansehnlich. Ein lasches, langweiliges Grau. Das dunkle Blau der Luftwaffe ist da schon frischer und eleganter.« Und erst die Hemden der Marine! Mit ihrem Halstuch sind die »einfach ein Klassiker«. Aber das Jackett des Dienstanzugs, »ein unförmiger Sack – wie bei Heer und Luftwaffe auch«.

Bei den deutschen Uniformen, barmt Vinken, die im Zivilleben eine Modekolumne bei Radio Bremen und in der Neuen Zürcher Zeitung plaziert, »hat man weggeschneidert, was eigentlich eine Uniform ausmacht: das Prunkvolle, das Verzierte, das Männlich-Erotische.« Schuld ist die deutsche Geschichte. »Man wollte wohl einen klaren Schnitt machen, weg von den Uniformen der Nazizeit. Vor allem die Uniformen der SS- und SA-Einheiten waren scharf geschnitten; sie saßen wie angegossen und hatten mit den hohen polierten Stiefeln etwas von Sado-Maso.« Fifty Shades of Grey, das waren noch Zeiten. Am Ende hat man aber auch »scharf geschnitten« keinen Krieg gewonnen.

Lichtblicke gibt es immerhin, die Uniformen vieler US-amerikanischer Militäreinheiten etwa stechen Vinken ins Auge. Der »sexy Glamour, der waffentragenden Männern eigen war«, ist da »nicht völlig weggebügelt worden«. Beim United States Marine Corps »paradiert waffentragende Männlichkeit«. Die Uniform sitzt »wie angegossen und ist ausgesprochen dekorativ«, man wagt, »was seit Jahrzehnten eigentlich nur noch Frauen vorbehalten ist: eine extreme Silhouette mit starker Taillierung«. »Manchem Soldaten gefällt es, ein schmucker Mann zu sein. Und vielen Frauen auch.« Vinken abschließend über die Faszination von Uniformen: »Soldaten sind potentielle Krieger. Sie töten und werden getötet. Vor Schlachten und Massenvernichtungskriegen hatte das etwas Heroisches. Der glänzende Soldatenkörper, jung, schön, geschmückt, ist vom Tod umflort.« Schöner sterben, we make it fly.