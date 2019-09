USA: Noch keine Freigabe der Ölreserven

Wien. Die USA haben nach den Angriffen vom vergangenen Sonnabend auf Ölanlagen in Saudi-Arabien noch nicht über ein Anzapfen ihrer strategischen Erdölreserven entschieden. Man sei zuversichtlich, dass die Märkte weiterhin gut versorgt seien, sagte US-Energieminister Rick Perry am Dienstag in Wien. »Die Lage auf den Ölmärkten werden wir aber in den nächsten Tagen weiter sehr genau beobachten.« Präsident Donald Trump habe ihn angewiesen, Öl aus der strategischen Reserve freizugeben, wenn dies erforderlich sei, um Störungen am Markt auszugleichen. Die Angriffe auf die größte Raffinerie in Saudi-Arabien ließen die Ölpreise kräftig steigen. (Reuters/jW)