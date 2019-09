Gespräche im Tarifstreit bei General Motors

Flint. Im Tarifstreit beim US-Autobauer General Motors (GM) haben beide Parteien am Montag die Verhandlungen wieder aufgenommen. Die Gespräche sollten am Dienstag fortgesetzt werden, sagte der Sprecher der Autogewerkschaft UAW, Brian Rothenberg. Rund 46.000 Beschäftigte an 31 Standorten in den USA beteiligten sich demnach am Montag am ersten Streik bei GM seit zwölf Jahren. Sie fordern höhere Löhne, eine bessere Krankenversicherung sowie den Erhalt von Arbeitsplätzen. Bislang sei nur »in zwei Prozent der Themen« Einigkeit erzielt worden, sagte Rothenberg. »Es bleiben 98 Prozent, wo wir Gemeinsamkeiten finden müssen.« (AFP/jW)