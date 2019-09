»Ocean Viking« nimmt wieder Flüchtlinge auf

Rom. Das Rettungsschiff »Ocean Viking« hat bei einem neuen Einsatz vor der libyschen Küste 48 Bootsflüchtlinge an Bord genommen. Unter ihnen seien Frauen, sehr kleine Kinder und ein Neugeborenes, teilte die Hilfsorganisation »SOS Méditerranée« am Dienstag auf Twitter mit. Sie seien knapp 100 Kilometer nördlich der libyschen Küste aus einem Holzboot in Seenot gerettet worden. Die italienische Küstenwache half nach eigenen Angaben in der Nacht zum Dienstag 90 Bootsflüchtlingen aus Seenot. Sie seien in Abstimmung mit Malta im maltesischen Rettungsgebiet an Bord genommen worden.(dpa/jW)