»Verbrennt den Kapitalismus«

Roberto Pfeil/VM/dpa Schüler während den Sommerferien auf einer »Fridays for Future«-Demonstration in Bonn (9.8.2019)

Unter dem Motto »Alle fürs Klima« ruft die globale Jugendbewegung »Fridays for Future« diesen Freitag zum Streik auf. Damit will sie eine »Woche für die Zukunft« einläuten. Am Dienstag hatten Aktivisten insgesamt knapp 4.600 bevorstehende Veranstaltungen in mehr als 2.300 Städten in 137 Ländern gemeldet. In Deutschland stieg die Zahl der angekündigten Demonstrationen auf 479. »Unser Aufruf richtet sich an jede Generation – an Kollegen und Arbeiter, an Eltern und Nachbarn, an Angestellte, Lehrer und Wissenschaftler, Sportler und Arbeitssuchende, Kreative und Auszubildende – an alle«, so die Aktivisten. Zu ihren Unterstützern in der Bundesrepublik gehören mehr als 200 Umwelt-, Flüchtlings- und Sozialverbände sowie Wissenschaftler, Künstler, Arbeiter und Teile des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB).

Gemeinsam fordern sie »Junge und Erwachsene« auf, die »Regierung zum Handeln anzutreiben«. Letztere habe bislang »versagt« und liefere »nur leere Versprechungen, denen keine Taten folgen«. Angesichts der exponentiell steigenden Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre müsse sich etwas ändern. Sonst drohe »eine Klimakatastrophe, die nicht mehr aufzuhalten ist«. Schon jetzt seien die Folgen wie Hitzewellen, Dürren und Überschwemmungen sichtbar. Das verschärfe bestehende Ungleichheiten und verletze grundlegende Menschenrechte.

Den Zeitpunkt hat die Bewegung nicht ohne Grund gewählt. Während in den USA ein Gipfel der Vereinten Nationen (UN) vorbereitet wird, tagt in Berlin am Freitag das Klimakabinett der Bundesregierung. Letzteres will Strategien für ein nationales Klimaschutzgesetz beraten, das bis Ende des Jahres stehen soll. Die anvisierten Lösungen sind freilich kapitalistischer Natur: Es geht um eine Bepreisung des Ausstoßes von Kohlendioxid (CO2), entweder mittels einer Steuer oder einer Ausweitung des europäischen Handels mit Verschmutzungsrechten, sogenannten Emissionszertifikaten.

Neben der Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens, dem Kohleausstieg bis 2030, einem sofortigen Stopp der Subventionen für fossile Brennstoffe sowie dem kompletten Umbau der Wirtschaft auf erneuerbare Energien bis 2035 fordert »Fridays for Future« ebenfalls eine Steuer auf Emissionen von Treibhausgasen. Letzteres ist aber auch innerhalb der Bewegung umstritten. Bei einigen Sozialverbänden und linken Initiativen sorgt es für Unmut. Befürchtet wird Naheliegendes: So könnten die Kosten mehrheitlich auf die Lohnabhängigen abgewälzt werden.

Auch in Gewerkschaften wird darüber diskutiert. Die Jugendbewegung hat sie ausdrücklich mit einbezogen, der DGB will »Gespräche mit Fridays for Future fortsetzen«. Zu einem expliziten Aufruf zur Teilnahme konnte sich nur der Bundesvorstand von Verdi durchringen – jedoch außerhalb der Arbeitszeit, wie es das Gesetz vorsehe. Mehrere hundert Gewerkschafter, darunter Betriebsräte, sehen das anders. Mit einer Unterschriftenaktion fordern sie einen offiziellen Streikaufruf vom DGB (siehe auch jW vom Dienstag).

Gleichwohl hat sich die Jugendbewegung progressiv entwickelt. »Verbrennt den Kapitalismus, nicht die Kohle«, hieß es vergangenes Wochenende auf dem Fronttransparent von »Fridays for Future« bei Protesten vor den Toren der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt am Main. Die Teilnehmer hatten dort eine Abkehr vom Verbrennungsmotor und einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs gefordert. Die Linkspartei will ihn zusätzlich kostenlos anbieten und verlangt außerdem die Kommunalisierung der Energiebranche, die energetische Sanierung von Wohnungen ohne Mietanstieg und den Ausbau von Ökostrom.