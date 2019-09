Lahmgelegt

Bryan Woolston/REUTERS

Im Kampf für einen besseren Tarifvertrag beim US-Autobauer General Motors (GM) haben auch am Dienstag Tausende Beschäftigte die Arbeit niedergelegt und vor den Toren des Autowerks in Bowling Green im US-Bundesstaat Kentucky demonstriert. Zu dem ersten Streik seit zwölf Jahren, der Sonntag nacht um null Uhr begann, hatte die Gewerkschaft »United Auto Workers« (UAW) aufgerufen. Ihr gefolgt waren nach eigenen Angaben rund 46.000 Beschäftigte an 31 Standorten in den USA. Beide Parteien hatten daraufhin die Verhandlungen am Montag wieder aufgenommen.(AFP/jW)