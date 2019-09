Afghanistan: 48 Tote nach zwei Anschlägen

Kabul. Bei zwei schweren Anschlägen der Taliban in Afghanistan sind am Dienstag mindestens 48 Menschen getötet worden. Bei einem Selbstmordattentat auf eine Wahlkampfveranstaltung des Präsidenten Aschraf Ghani in der Stadt Tscharikar kamen mindestens 26 Menschen ums Leben. Ghani selbst blieb nach Angaben lokaler Behördenvertreter unverletzt. Bei einem anderen Anschlag keine zwei Stunden später in der Hauptstadt Kabul wurden weitere 22 Menschen getötet. Die Taliban bekannten sich zu dem Angriff. Die Aufständischen hatten im August zu einem Boykott der Präsidentschaftswahl am 28. September aufgerufen und mit Gewalt gedroht. Aufgrund der schlechten Sicherheitslage ist die Durchführung der Abstimmung in vielen Gebieten gefährdet. Laut Innenministerium werden landesweit 72.000 Einsatzkräfte für die Sicherung der Wahl abgestellt. (dpa/jW)