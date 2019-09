Kaum Anklagen bei Polizeigewalt in BRD

Christian Charisius/REUTERS Für die Behörden sicher rechtens: Ein Polizist setzt Pfefferspray ein (Protest gegen Castortransport, 7.11.2010)

Auf einen Verdachtsfall von illegaler Polizeigewalt kommen in der BRD Forschern zufolge mindestens fünf weitere Fälle, die nicht zur Anzeige gebracht werden. Das geht aus dem am Dienstag präsentierten Zwischenbericht eines Forschungsprojekts an der Ruhr-Universität Bochum (RUB) zu illegaler Polizeigewalt (siehe jW vom 31.7.) hervor. Im Dunkelfeld liegen demnach mindestens 10.000 mutmaßliche Gewaltdelikte durch Polizisten im Jahr. Das erklären sich die Forscherinnen und Forscher am Lehrstuhl für Kriminologie von Tobias Singelnstein damit, dass die Betroffenen die Erfolgsaussichten als zu gering einschätzten.

Mit 55 Prozent hätten die meisten Vorfälle bei »Demonstrationen und politischen Aktionen« stattgefunden. 25 Prozent der Fälle ereigneten sich demnach rund um Fußballspiele und andere Großveranstaltungen. Zumeist habe es Übergriffe an öffentlichen Orten gegeben. »Gewaltanwendungen« in Fahrzeugen oder Räumen der Polizei machten 20 Prozent der Fälle aus. Strafverfahren gegen Beamte wegen »rechtswidriger Gewaltausübung« würden eine »auffallend hohe Einstellungs-« sowie eine »besonders niedrige Anklagequote« aufweisen.

Die innenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke, Ulla Jelpke, sowie Amnesty International Deutschland bekräftigten jeweils am Dienstag ihre Forderungen nach der Einführung unabhängiger Beschwerdestellen, denen Betroffene wie Beamte Vorfälle melden könnten. Zudem müssten die Kontrollmechanismen gegenüber der Polizei gestärkt werden, erklärte Jelpke. In der Ausbildung müsse »der Respekt vor den Bürgerrechten stärker betont werden«.

Der Zwischenbericht fußt auf einer Onlinebefragung. Mehr als 3.300 Berichte einer nicht repräsentativen Stichprobe von Befragten wurden insgesamt für den ersten Teil des bis 2020 geplanten Projekts »Körperverletzung im Amt durch Polizeibeamt*innen« ausgewertet, wie es in einer Mitteilung der RUB vom Dienstag heißt. Den zweiten Teil sollen 60 Interviews mit »Expertinnen und Experten aus Polizei, Justiz und Zivilgesellschaft« bilden. (dpa/jW)