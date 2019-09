Manu Fernandez/AP PHOTO/dpa

Madrid. Mit dem erwarteten Triumph von Primoz Roglic vom Team Jumbo-Visma endete am Sonntag in der spanischen Hauptstadt Madrid die 74. Vuelta Ciclista a España. Auch während der abschließenden fünf Etappen nach dem Ruhetag am Dienstag behauptete der Slowene souverän seine Spitzenposition. Lediglich während des 17. Tagesabschnitts am Mittwoch, von Aranda de Duero nach Guadalajara, wurde der Träger des Maillot rojo buchstäblich beinah vom Winde verweht.

Es war mit fast 220 Kilometern die längste Etappe der diesjährigen Spanien-Rundfahrt, die Streckengestaltung sah einen machbaren Parcours vor, Mutter Natur peppte das Ganze mit mächtigen Böen noch sehr hübsch auf. Die erste Hälfte des Rennens herrschte Seitenwind, es wurde ein höllisches Tempo angeschlagen, und das Peloton zerfaserte komplett. Von den Favoriten schaffte es nur der Kolumbianer Nairo Quintana (Movistar) in die erste Gruppe. Da die Strecke im weiteren Verlauf einen 45-Grad-Knick machte und bis zum Ziel geradeaus führte, herrschte dann steter Rückenwind. Bis zum Ziel konnte Quintana sensationell über fünf Minuten gutmachen. Damit schob er sich auf Gesamtrang zwei – mit immer noch 2:24 Rückstand. Mit bis dato noch nie erreichten 50,63 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit feierte Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick-Step) bereits seinen zweiten Etappensieg. Die Vorstellung ist fast erschreckend, beinahe viereinhalb Stunden mit über 50 Sachen Rad fahren zu können! Damit errang der Belgier auch das »Gelbe Band«, die inoffizielle Ehrung für den schnellsten jemals gefahrenen Schnitt bei Etappen über 200 Kilometer Länge. 1936 vom Begründer der Tour de France, Henri Desgrange, erdacht, ist Gilbert erst der 12. Träger dieser besonderen Auszeichnung.

Während der folgenden Etappe konnte Roglic seine Führung wieder festigen. Quintana verlor einiges an Zeit, fiel gar hinter seinen Teamkollegen Alejandro Valverde auf Gesamtrang drei zurück, um am Sonntag in Madrid nicht mal mehr auf dem Podium zu stehen. Den dritten Platz erkämpfte sich am Sonnabend bei der letzten Bergetappe der erst 20jährige Slowene Tadej Pogacar (UAE Emirates), womit er nicht nur sich selbst überraschte, sondern eigentlich alle. Nach seinem Parforceritt über 39 Kilometer zur Plataforma de Gredos auf 1.750 Meter Höhe gewann er seine dritte Etappe und konnte auf den letzten Drücker sogar noch das weiße Trikot des besten Nachwuchsfahrers erobern. Sein Landsmann Roglic ist mit seinem ersten Triumph bei einer Grand Tour der größte Radsportler seines Landes. Er ist ein würdiger Nachfolger für den ersten Sieger der Internationalen Friedensfahrt 1948, den aus der slowenischen Region Kranjska stammenden Jugoslawen August Prosenik.