Defensive Dominanz

He Changshan/XinHua/dpa Feiern, herzen, festhalten: Spaniens Point Guard Ricky Rubio

Die Laune ließen sich die Fans der argentinischen Basketballnationalmannschaft nicht verderben. Trotz der deutlichen 75:95-Niederlage im Finale der Weltmeisterschaft gegen Spanien im chinesischen Beijing am Sonntag bejubelten sie ihr Team auch noch nach dem Abpfiff. Denn für Enttäuschung gab es keinen Grund, galten die Gauchos vor dem Turnierstart doch als krasser Außenseiter. Mit überraschenden Siegen gegen Serbien und Frankreich sicherte sich die Auswahl von Trainer Sergio Hernandez jedoch den Einzug ins Endspiel.

Dort sah die Offensive um den mittlerweile 39jährigen Altstar Luis Scola aber kein Land; zu dominant trat die Defensive der Spanier auf. Der Garant für das iberische Bollwerk: Marc Gasol. Der 34jährige Center von NBA-Champion Toronto Raptors ließ unter dem Korb nichts anbrennen. Gemeinsam mit dem zum besten Spieler des Turniers gewählten Point Guard (Aufbauspieler) Ricky Rubio setzte Gasol auf der anderen Seite des Feldes dem Gegner immer wieder zu. Gasol kam dabei auf 14 Punkte, sieben Vorlagen sowie sieben Rebounds. Kollege Rubio (28, Phoenix Suns) war am Ende mit 20 Punkten Topscorer der Partie.

Der zweite WM-Titel Spaniens nach 2006, er war letztlich aber das Produkt eines starken Kollektivs: Gleich sechs Spieler erzielten mindestens elf Punkte. Bester Werfer auf seiten der Argentinier: Forward (Flügelspieler) Gabriel Deck mit 24 Punkten. Bereits vor dem Finale stand fest: Die USA, die internationalen Platzhirsche im Sport mit dem orangefarbenen Ball, werden ihren Titel nicht verteidigen können. Viele Stars aus der NBA hatten auf eine WM-Teilnahme verzichtet, so dass Trainer Gregg Popovich nur eine D-Auswahl zur Verfügung stand. Die scheiterte im Viertelfinale am Mittwoch mit 79:89 an Frankreich. Am Ende reichte es nur für Platz sieben – das schlechteste Ergebnis bei einem großen Turnier überhaupt. Das Ticket für Olympia wurde dennoch gelöst.

Die Franzosen hingegen konnten den Schwung nicht ins Halbfinale am Freitag mitnehmen und mussten sich Favoritenschreck Argentinien deutlich mit 66:80 geschlagen geben. Bereits eine Runde zuvor hatten die Südamerikaner mit Serbien einen weiteren Anwärter auf den Gesamtsieg ausgeschaltet. Argentinien hatte dabei auf viel Herz, ein gutes taktisches System sowie Drei-Punkte-Würfe gesetzt. Gegen die Franzosen, die sich danach am Sonntag im Spiel gegen Australien die Bronzemedaille gesichert haben (67:59), half zudem eine überragende Einzelleistung von Luis Scola. Der ehemalige NBA-Profi blieb im Finale jedoch vollkommen blass: Scola kam nur auf acht Zähler, bei einer schwachen Feldwurfquote (1/10). Auch der Dreier wollte nicht fallen. Spanien dominierte obendrein das Spiel an den Brettern und schnappte sich dabei einen Rebound nach dem anderen.

Spaniens Trainer Sergio Scariolo hatte sein erfahrenes Team erneut hervorragend eingestellt – zwar kämpfte sich Argentinien immer wieder ran, am Ende ließ Spanien aber nie etwas anbrennen. Und dass, obwohl die Mannschaft zwei Tage zuvor am Freitag im Halbfinale gegen Australien gleich zweimal in die Verlängerung musste.

Zur Halbzeit im Finale führten die Spanier bereits mit 43:31. Sicher kein Ergebnis, das im Basketball nicht gedreht werden könnte, doch schon im dritten Viertel wuchs der Abstand zwischenzeitlich auf über zwanzig Punkte. Aufgeben kam für Argentinien jedoch nicht in Frage – immer wieder gelang es dabei, sich wieder anzunähern. Letztlich war man gegen starke Spanier aber chancenlos. Neben den USA ist Spanien damit in der WM-Geschichte das zweite Team, das sich ohne Niederlage zum Weltmeister kürte. Auch Marc Gasol schrieb sich in die Annalen ein: Er sicherte sich innerhalb einer Saison sowohl den NBA- als auch den Weltmeistertitel. Zuvor gelang dies nur dem US-Amerikaner Lamar Odom.