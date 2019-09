Mindeststandards für »Gute Arbeit«

Daniel Reinhardt/dpa Demonstration von Verdi-Beschäftigten (Hamburg, 5.3.2015)

In der kommenden Woche findet der fünfte Bundeskongress der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi statt. Rund 1.000 Delegierte werden dort über die gewerkschaftspolitische Ausrichtung in den nächsten vier Jahren diskutieren. Unter dem Motto „Zukunftsgerecht“ beschäftigen sich 1.018 Anträge mit einer »zukunftsgerechten Gestaltung der Arbeitswelt und der Gesellschaft«. Der Leitantrag des Gewerkschaftsrats, des höchsten ehrenamtlichen Gremiums in der Zeit zwischen den Bundeskongressen, behandelt das Thema »Gute Arbeit«.

Um »Gute Arbeit voranzubringen« und dem durch die »Agenda-Reformen befeuerten Unterbietungswettlauf« Grenzen zu setzen, bedürfe es Mindeststandards, heißt es einleitend in dem Antrag. Dazu gehöre unter anderem ein Mindestlohn von zwölf Euro die Stunde ohne Ausnahmeregelungen. Um prekären Beschäftigungsverhältnissen entgegenzuwirken, fordert Verdi unfreiwillige Teilzeit zurückzudrängen, sachgrundlose Befristungen abzuschaffen und Kettenbefristungen zu unterbinden. Kleinstarbeitsverhältnisse wie Mini- und Midijobs sollten in das allgemeine Besteuerungssystem eingegliedert, Scheinselbständigkeit und Scheinwerkverträge wirksam unterbunden werden.

Leiharbeit soll dem Antrag des Gewerkschaftsrates zufolge allerdings nicht abgeschafft, aber gleich bezahlt, Leiharbeiter sollen gleich behandelt werden.

Auch in dem Unterkapitel zur »zukunftsgerechten, selbstbestimmten und sicheren« Gestaltung von Arbeitsschutz und Arbeitszeit wird die Konzentration auf Abwehrkämpfe deutlich: Verdi prangert das staatliche Vollzugsdefizit bei der Umsetzung des Arbeitsschutzes an und fordert unter anderem die Gewerbeaufsicht personell mindestens zu verdoppeln. Insbesondere das Problem der Arbeitsintensivierung will Verdi angehen. Aus Sicht des Gewerkschaftsrates erlauben gesamtgesellschaftliche Produktivitätsfortschritte, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Digitalisierung, »eine Verkürzung der durchschnittlichen Arbeitszeit, die mit steigenden Einkommen für alle einhergehen kann«.

Die Stärkung der Tarifbindung ist eine der zentralen Herausforderungen der Gewerkschaften. Sie muss dem Antrag des Gewerkschaftsrates zufolge auf drei Ebenen erkämpft werden. Von elementarer Bedeutung seien betriebliche Kämpfe um Tarifbindung, weil sich so gewerkschaftliche Organisationsmacht entwickeln könne. Zweitens gehe es um eine Verbesserung des institutionellen Rahmens, indem zum Beispiel Regelungen zur Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen leichter erreicht werden können. Drittens müsse der »Kampf um den hegemonialen gesellschaftlichen Diskurs geführt werden«.