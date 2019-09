Lohn der Spionage

Bernd von Jutrczenka/dpa Gleich beim Dalí-Museum: Spionagemuseum Berlin

Berlin ist zwar nicht mehr unbedingt ein Zentrum der Spionage, verfügt aber über ein Spionagemuseum in zentraler Lage (Leipziger Platz, beim Dalí-Museum). Dort erfährt man viel über die deutsch-deutschen Agenten, zu denen auch Amerikaner und Russen zählten. Der Beamte des Bundesverfassungsschutzes Hansjoachim Tiedge verfiel nach dem Tod seiner Frau »zusehends dem Alkohol, spielte, ließ sich gehen«, ist dort etwa zu lesen. »Er stand vor einem Scherbenhaufen. 1985 trat Tiedge die Flucht nach vorne an« – in die DDR: »Tiedge wurde vom DDR-Auslandsgeheimdienst, der HVA (Hauptverwaltung Aufklärung), in ein streng bewachtes Haus vor den Toren Berlins gebracht. Alkohol und Prostituierte wurden ihm zugeführt, letztere verweigerten nach Auskunft des Leiters der HVA, Markus Wolf, bei Tiedges Anblick allerdings den Dienst.«

Als Tiedge sich später etwas erholt hatte, schrieb er – wie vor ihm schon Heinz Felfe, KGB-Agent beim BND – an der Berliner Humboldt-Universität eine Dissertation über »die Abwehrarbeit der Ämter für Verfassungsschutz in der Bundesrepublik Deutschland«. Nach dem Mauerfall von Journalisten ausfindig gemacht, floh Tiedge mit Unterstützung des KGB nach Moskau, wo er bis zu seinem Tod 2011 lebte. Zwei Bücher hat Tiedge über sein Leben als »Überläufer« geschrieben. Verraten konnte er dem DDR-Geheimdienst angeblich nicht viel, sein früherer Vorgesetzter beim BND, Klaus Kuron, lieferte bereits seit 1981 Informationen an die DDR. Tiedges Angaben ermöglichten es dem Ministerium für Staatssicherheit (MfS) dennoch, »einige Agenten des Verfassungsschutzes in der DDR zu verhaften«.

In der Eulenspiegel-Verlagsgruppe erscheinen regelmäßig Bücher von Spionen. Am anderen Ende des politischen Spektrums wetteifern die BRD-Geheimdienste BND, VS und MAD geradezu um die umfangreichsten »Forschungsarbeiten«. Legendär auch: Klaus Kuron, über dem im Spiegel 2003 zu lesen war: »Klaus Kuron, heute 67, war ein Ass in der Spionageabwehr des Verfassungsschutzes (West) – und acht Jahre lang gleichzeitig Agent der Staatssicherheit (Ost). Die Chefs beider Geheimämter lobten seine Arbeit über alles. Für die Ostdeutschen war er gar ein Star.« Kuron habe »4.000 harte West-Mark pro Monat (erhalten), dann 4.500, dazu Urlaubsgelder, Sondergelder, Spesen. Summa summarum 692.000 Mark.«

1990 stellte sich Regierungsoberamtsrat Kuron der BRD-Polizei und wurde zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt. Das Finanzamt klagte Steuerschulden ein, die mit Versäumniszuschlag 590.000 D-Mark ausmachten. Das Amt argumentierte, Kuron habe unter steuerrechtlichen Aspekten eine »selbständige Tätigkeit« ausgeführt, sei also einkommenssteuerpflichtig gewesen. Kurons Anwalt fand das hanebüchen, denn selbstverständlich habe »die HVA die fällige Lohnsteuer abgeführt, nämlich an die Abteilung Finanzen der für Kuron zuständigen Kreisverwaltung«. Kuron habe mithin einen Nettolohn kassiert, und wenn ein Finanzamt – »egal in welcher geschichtlichen Phase der Bundesrepublik« – zweimal denselben Arbeitslohn versteuern wolle, handle es »grob systemwidrig«. Der Spiegel merkte zu dieser »Agentenposse« an, dass »in einer bestimmten Fallkonstellation die Bundesrepublik selbst als Rechtsnachfolgerin der DDR für etwaige Steuerschulden aufkommen müsste«. Kuron wurde 1998 auf Bewährung entlassen. 2004 drehte der Regisseur Thomas Knauf einen Dokumentarfilm über ihn.

Mit dem BRD-Finanzamt kam man aufgeflogenen Spionen oft: Vom oben erwähnten Heinz Felfe, 1961 eine halbe Stunde nach der Ehrung mit der »St.-Georgs-Medaille« des BND inhaftiert, verlangte man zuletzt auch noch die Rückerstattung des Gehalts, das ihm der BND zehn Jahre lang gezahlt hatte. Dagegen konnte er sich erfolgreich mit der Begründung wehren, neben seiner »Kundschaftertätigkeit« für die Sowjetunion ja »durchaus erfolgreiche Arbeit für den Bundesnachrichtendienst geleistet« zu haben. 1969 gelangte er bei einem »Agententausch« in die DDR.